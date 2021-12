Zvolte nejlepší hru roku 2021 na PlayStation

Loni s přehledem vyhrálo temné dobrodružství The Last of Us: Part II, za nímž následovala samurajská akce Ghost of Tsushima. Třetí místo, ovšem s větším odstupem, vybojoval Cyberpunk 2077.

Majitelé playstationů se vždy těší ze svých exkluzivit. Letos zazářila fantastická plošinovka Ratchet & Clank: Rift Apart, kterou lze vnímat jako reklamu na PlayStation 5. Druhým takovým kouskem je brutálně obtížný Returnal. Co se konzolové exkluzivity týče, také dobrodružství Kena: Bridge of Spirits vyšlo jen na PS4 / PS5 a střílečka Deathloop jen na PS5.

Lákavé jsou ovšem i multiformátovky jako kooperativní It Takes Two, akční detektivka Lost Judgment, hororová akce Resident Evil Village či NHL 22, které konečně běží na novém enginu.

A pak tu máme požehnaný počet remasterů, definitivních edic a podobně. Z pohledu PS to jsou Ghost of Tsushima Director’s Cut, Death Stranding Director’s Cut, ovšem podceňovat nelze ani kousky jako Alan Wake Remastered, Diablo 2: Resurrected a další.

Co se ankety týče, hlasovat můžete až pro tři hry. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce, vede na ni odkaz z lišty Bonuswebu. Soutěž o hry na PlayStation 5 se pojí s hlavní anketou, která poběží od 23. prosince. Partnerem ankety je PlayStation. Hra roku 2021 končí 2. ledna 2022 v 10:00, výsledky budou zveřejněny do týdne po uzavření všech anket.