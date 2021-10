RECENZE: Nový a hezčí Alan Wake Remastered dělá dobré jméno původní hře

Ačkoliv nebyl Alan Wake zdaleka prvním dílem finského studia Remedy, rychle se zapsal do pamětí hráčů svou podivností a tajemnem jako vystřiženým ze seriálu Městečko Twin Peaks. Scénárista Sam Lake se zde pořádně vyřádil a zřejmě by pokračoval i dál. Jenže Microsoft, jakožto tehdejší vydavatel a vlastník licencí, odsunul tuto značku na druhou kolej.

V roce 2019 však Remedy opět získalo licenci zpět, a Sam Lake se tak mohl pustit znovu do budování jeho světa. Začalo to tematickým DLC na hru Control, se kterou se vesmír z Alana Wakea oficiálně propojil (více viz Dvě hry se spojí v jednu. Studio Remedy má divoké plány). Nyní už studio oficiálně přiznalo, že pracuje na dalších titulech z onoho propojeného vesmíru, což tedy znamená i více Alana Wakea. A tak je možná na místě co nejvíc lidí seznámit s tím, kde to všechno začalo.

Remaster původní hry z roku 2010, která vyšla exkluzivně na Xbox 360, možná může někomu připadat trochu nadbytečný. To zejména z důvodu, že PC verze, která vyšla až v roce 2012, je stále poměrně hezky vypadající hrou, obzvlášť na plné detaily a ve vysokém rozlišení. Hratelnost už sice trochu zastarala, ale na tu se v remasteru stejně nesahalo. Na ukázku budu recenzi prokládat právě srovnáním s původní PC verzí s nejvyššími detaily a tou novou na PlayStationu 5.



V podstatě tou nejdůležitější novinkou je fakt, že se Alan Wake konečně dostává na PlayStation, a rovnou na nejmodernější konzoli. Právně na ní (PS5) jsme hru zkoušeli, a zde navíc autoři také přidali podporu pro ovladač DualSense. Hra reaguje jinak třeba při svícení baterkou, střílení, explozích a podobně. Nemusím také dodávat, že žádné nahrávací obrazovky ve hře už prakticky nejsou.

Kdo ještě jinak Alana Wakea nehrál, tomu na jednu stranu závidím, protože je to jedna z her, které bych si určitě rád vymazal z paměti, abych je mohl zažít znovu. Na druhou stranu však bylo příležitostí už opravdu hromada a hru jste třeba mohli v jednu chvíli ulovit i zdarma na Epic Games. No a když vyšlo najevo, že je hra svým světem propojená s fantastickým Control, tak to určitě také spoustu lidí dokopalo k vyzkoušení, takže je opravdu otázkou, kdo vlastně ještě zbyl.

Jasně, pokud máte celý svůj pařanský život po ruce jen PlayStation, pak třeba právě na vás je remasterovaný Alan Wake namířený. Každopádně třeba právě v porovnání s Controlem je to úplně jiný zážitek. Místy je hodně pomalejší, hloubavější a také i trochu strašidelnější, byť bych až na asi dvě trochu trapné lekačky Alana Wakea nenazýval jako horor, spíše herní thriller.

Celkově je styl, jakým Remedy servíruje příběh na hru, poměrně zvláštní. Je totiž rozsekaná jako televizní seriál na menší díly, mezi kterými je vždy předěl a následně rekapitulace („v minulém díle jste viděli“). Pojednává o spisovateli, který se potýká s tvůrčí krizí a jede se svou manželkou na dovolenou do hor si vyčistit hlavu. Výběr městečka Bright Falls se však ukáže jako osudový, a Alan Wake se vzápětí potýká s halucinacemi, nadpřirozenými úkazy, lidmi posedlými temnotou a dalšími podivnými jevy.

Příběh má několik vrstev, které je třeba rozkrýt a pospojovat, a lhal bych, kdybych ho označil jako přímočarý a jednoduchý. Svou roli hraje právě také to, že Remedy jej dále zasazuje do širšího světa z hlavy hlavního scénáristy a už třeba i do hry zasadilo pár (velmi drobných) odkazů na Control. Doporučuji se mu důsledně věnovat a klidně si pak i dohledat nějaké dovysvětlující analýzy (pokud jste tedy hráli i Control), zklamáni určitě nebudete.

Hratelnost jako taková zůstala nezměněna. Stále tedy jde o akci z pohledu třetí osoby, v níž využíváte jak běžných zbraní, tak i světla z baterek a jiných zdrojů, abyste nepřátelům nejprve vzali jejich ochranný štít temnoty. Alan jinak moc neumí běhat ani skákat (respektive umí, ale ne moc dobře), takže nečekejte žádnou akrobacii, pouze sem tam úprk před přesilou nepřátel. To proto, že se hra snaží vám připomínat, že opravdu ovládáte spisovatele, a ne Laru Croft.

Důvodem, proč si koupit remasterovanou verzi, je samozřejmě vylepšená grafika. Kdo však čeká nějaké kompletní přepracování a moderní efekty jako ray-tracing a podobně, ten ať si nechá zajít chuť. Remedy se soustředilo zejména na lepší rozlišení a detaily textur, a také na propracovanější obličejové animace v cutscénách. Studio si trochu vyhrálo i s efekty, svět se zaplnil více detaily a celkově jsou barvy hry trochu živější. Ostatně se můžete sami přesvědčit v přiloženém srovnání staré a nové verze.

Abych se na rovinu přiznal, pokud máte původního Alana Wakea jen lehce v paměti, u nové verze nejspíš na první pohled moc rozdílů nenajdete. Až v konkrétních příkladech si můžete všimnout, že některé textury jsou zkrátka výrazně detailnější, postavy mají detailněji vymodelované obličeje, zlepšily se efekty a podobně. Ale musíte mít ono srovnání. Jinak vám vlastně remaster nebude připadat jako žádný velký pokrok.

Na tom ovšem není nic špatného. Remedy zkrátka chtělo plně zachovat původní dojem ze hry a zároveň se vyvarovat dalšímu chátrání původní grafiky. Toto je podle mne zkrátka definice remasteru: zachovat hru přesně takovou, jaká byla, jen ji vizuálně přidat více detailů a celkově upravit tak, aby vypadala dobře i v moderních rozlišeních monitorů a televizí.

Zároveň se v tomto procesu nesmí nic zkazit, což se Remedy téměř povedlo. Říkám téměř, protože z nějakého důvodu, ačkoliv samotná hra funguje v parádním 4K rozlišení a 60 FPS na PlayStationu 5, tak cutscény se občas viditelně zasekávají. Ale ne tak, že by třeba spadly na původních 30 FPS, jde o daleko výraznější sekání. Chybu si nedovedu moc dobře vysvětlit, podle zběžného hledání na internetu je to častý problém.

Alan Wake Remastered jinak rozhodně dělá dobré jméno původní hře. Opravdu se nemusíte bát toho, že by byla hra „upravena pro současné publikum“, jak už to zkoušejí jinde. Až na vymazané reklamy a odkazy na spolupráci s Microsoftem je to zkrátka ta samá hra, jakou máme rádi. Zároveň mne napadá, jestli by přeci jen tu samou roli nemohl zastat jen nějaký „next-gen patch“ na původní hru, ovšem to by zase opět ostrouhali majitelé playstationů, kde Alan Wake doteď nebyl.

Ve výsledku není moc co řešit. Pokud máte hry od Remedy rádi, není na novém remasteru moc co vytýkat. Hra se prodává za poloviční cenu co velké tituly, což sice stále není úplně málo, ale věřím, že brzy začne zlevňovat. Zároveň podotknu, že v tuto chvíli je původní verze stále plně hratelná, a kdo si chce oněch osm stovek ušetřit a kdo chce vyzkoušet raději původní hru na PC s detaily vytaženými na maximum, o zas tolik nepřijde.