ANKETA: Co budete hrát, číst či sledovat o víkendu?

Ondřej Martinů : Aktuálně stále čekám na pro mne důležité listopadové tituly (GTA Definitive Edition, Forza Horizon 5), takže tento víkend budu opět spíš dohánět resty. Mám rozehraný Hades, kde už se snad nějak pomalu blížím k nějakému konečnému bodu (že mi to dalo práce), a taky Far Cry 5, kde naopak nemám hotovou ani třetinu. No a vedle toho asi vyzkouším nejnovější aktualizaci Animal Crossing New Horizons, tam toho totiž přibylo opravdu hodně.

Honza Kouba : Na konci října došlo přímo k explozi mnou vyhlížených her. Logicky jsem měl tedy původně v plánu hrát jednu z tolik očekávaných novinek. Samhainovská atmosféra vybízí k Fatal Frame: Maiden of Black Water. Série se konečně zase po dlouhé oklice vrátila zpět domů na PlayStation a já se vážně těšil, až se do jejích temných vod ponořím.

Control

Uvažoval jsem, že to proložím nějakým z dílů The Dark Pictures Anthology nebo odvázanými Marvel’s Guardians of the Galaxy. No jo, jenže plány se změnily. Po dohrání Alan Wake Remastered chci zjistit, co se vlastně s Alanem stalo. Rozehrál jsem tedy Control. Po rychlém prozření, že to je vlastně SCP – Containment Breach jsem u toho teď přikovaný. Když zrovna nekosím telekinezí Syčáky a nepoletuju po šíleném The Oldest House, proháním se po romantických pláních Cušimy v Ghost of Tsushima. Novinky budou muset ještě chvíli počkat.

Jan Lysý : V mém případě je to jasné, dám si na jeden zátah další řadu Narcos: Mexico. Někteří lidé tvrdí, že není tak působivá jako původní Narcos, ale mě baví v podstatě stejně, takže se nemůžu dočkat.

Jan Srp : Čeká mě spousta smrtí v Call of Duty, na kterou se letos z nějakého důvodu obzvlášť těším. A to nejen na kampaň, ale i multiplayer, který mi oproti Battlefieldu nějak letos sednul mnohem víc.

Taky už se pomalu blíží zima, takže se s dcerou asi vrátíme k lovení „šiškabáků“ v Bugsnax (mimochodem ta hra je mnohem lepší než z obrázků vypadá). Na nic jiného nebude čas, ostatně jsem v týdnu dočetl knihu (Zápisník alkoholičky) a dokoukal seriál (první Temný případ) a teď nevím, do čeho se pustit dál.

