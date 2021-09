Na podzim vyjde Alan Wake Remastered, PC verze jen na Epic Storu

Spekulace ohledně remasteru ikonického dobrodružství Alan Wake se ukázaly jako pravdivé. Jedenáct let stará hra slibuje přeleštěnou grafiku až ve 4K. Remaster samozřejmě zahrnuje obě vydané expanze (The Signal a The Writer). Přesné datum vydání prozatím oznámeno nebylo, ale kromě hráčů na PC se dočkají i majitelé xboxů (Xbox One i Xbox Series X/S)a poprvé i playstationů (PlayStation 4 a 5). Na PC hra bude k mání, alespoň při startu, exkluzivně na Epic Storu.

„Alan Wake Remastered je původní zážitek, který jste si před lety zamilovali. Nechtěli jsme to měnit. Vizuální stránka všeho kolem, včetně modelu postavy samotného Alana Wakea a filmových záběrů, však byla aktualizována a vylepšena několika vybranými next-gen prvky,“ napsal Sam Lake, kreativní ředitel Remedy.