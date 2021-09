Z Alan Wake Remastered zmizí „skryté“ reklamy, dohoda vypršela

Kdo hrál původního Alana Waka, určitě si vzpomene na reklamy na operátora Verizon či jen těžko přehlédnutelné baterie Energizer, které hráč potřeboval do svítilny. V remasteru už nebudou, řekl mluvčí studia portálu Screen Rant.

„PR zástupce potvrdil, že se do připravované hry nevrátí žádná ze značek, které byly k vidění ve staré hře. Všechny smlouvy se značkami Verizon, Energizer, Ford, Lincoln a dalšími vypršely a budou nahrazeny generickými značkami,“ píše se v článku.



Alan Wake - PC (2012) Alan Wake Remastered (2021)

Dobrou zprávou je, že všechny původní songy a televizní pořady v remasteru zůstanou.

Alan Wake Remastered obsáhne rozšíření The Signal a The Writer a vyjde 5. října na PC (Epic Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S. Tvůrci slibují vylepšené vizuální efekty, modely postav a bohatší prostředí, přesto je z obrázků i videa stále patrné, že je to stará hra.