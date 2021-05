Alan Wake 2 je zřejmě na cestě. Uzme si ho opět exkluzivně Epic

Pozor, spoilery! Co víme o příběhu Alana Wakea 2 Dobře, na závěr přestaneme chodit okolo horké kaše. Závěr druhého DLC pro Control v podstatě jasně potvrdil, že Alan Wake je další na řadě. Celý přídavek AWE se točil okolo událostí z Bright Falls (dějiště prvního dílu) na samotném závěru se dozvídáme, že nadpřirozená aktivita v tomto městečku se za pár let probudí k životu. Tajná vládní organizace Federal Bureau of Control má na místě vlastní agentku Estevezovou, takže je dost možné, že už nám bylo prozrazeno jméno jedné z hlavních postav druhého dílu. Je zároveň zřejmé, že právě tato vládní organizace z Controlu bude hrát roli Alanu Wakeovi 2 vlastní roli. V úplném závěru dodatku AWE slyšíme mluvit samotného Alana: „Děje se to znovu. Návrat. Byli jste varováni.“ Víc nějaké pokračování série naznačit ani nejde.