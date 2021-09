Krátce po oficiálním oznámení Alan Wake Remastered se můžeme podívat, jak hra vypadá. Ale ne oficiálně. Britský Amazon totiž zařadil (odkaz již není funkční) remaster do svého katalogu a omylem zveřejnil sadu obrázků. V galerii u této zprávy můžete sami posoudit, jak nová verze vypadá. Co prozatím chybí, je datum vydání. Víme jen, že hra vyjde na podzim na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Alan Wake Remastered