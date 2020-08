Dvě hry se spojí v jednu. Studio Remedy má divoké plány

Jen málokdo může popřít, že loňský titul Control byl úspěchem. V naší recenzi si vysloužil skvělé hodnocení a během tohoto roku už stihla vyjít v březnu expanze The Foundation a nyní máme před sebou druhé DLC s titulem AWE. To vychází 27. srpna. Z traileru je celkem jasně patrné, že se Control konečně naplno protne se světem jednoho z předchozích titulů od Remedy: Alan Wake.

Příznivci, kteří už roky vyčkávají na druhý díl dobrodružství stejnojmenného spisovatele, mají důvod k oslavě, protože se možná konečně dozví nějaký další střípek informací ohledně toho, co se s Alanem stalo po událostech původní hry. V souvislosti s tím studio vydalo prohlášení, ve kterém se ke spojenému vesmíru jeho titulů staví čelem a dokonce slibuje, že následující plnohodnotná hra bude také s těmi stávajícími propojená.

V následující části se budu snažit vyhnout spoilerům. Rámcově pouze nastíním, o jaké propojení titulů Remedy jde, abych nezkazil požitek těm, kteří ještě Control a Alana Wakea nehráli, ovšem drobnějším detailům se zkrátka vyhnout nejde. Pokud sérii naopak znáte, přidám závěrečnou část textu se spoilerovým varováním.



Spojený vesmír Remedyverse

Studio se přiznává, že rádo do svých her schovává různé narážky a odkazy na jejich jiné tituly, takže není divu, že Alan Wake obsahuje odkazy na Maxe Payna, Quantum Break na Alana Wakea (a dokonce i na následující Control) a Control zase zcela neskrývavě zmiňuje události právě z Alana Wakea. Je ovšem rozdíl v tom, zda jedna hra odkazuje na jinou jen ve formě drobné narážky určené pro radost hráče, nebo jestli naplno přiznává, že dění obou titulů je propojené.

Takže zatímco Alan Wake odkazuje na Maxe Payna hlavně detaily jako stejným modelem zbraně či lékárničky v bytě hlavního hrdiny, Control pracuje s dějem Alana Wakea jako se součástí hlavního příběhu. Napříč hrou sbíráte dokumenty popisující dění ze hry Alan Wake, tato postava je v nich konkrétně uváděna, dokonce můžete nalézt i krátký útržek namluveného dialogu v tajné části jedné z lokací:

No a nyní se sám Alan Wake objevuje v traileru na nadcházející expanzi AWE a vše naznačuje, že se příběh obou her spojí v jeden. Je stále otázkou, zda to bude spíše jednohubka pro příznivce Alana Wakea nad rámec klasického DLC pro tuto akční hru, nebo zda se díky tomuto příběhovému rozšíření začne jevit další díl příběhu tajemného spisovatele jako pravděpodobnější.

Na něj čekají příznivci už od roku 2010, kdy původně hra vyšla exkluzivně pro Xbox. Microsoft následně odkoupil exkluzivní práva pro tuto značku a s pomocí Remedy vydal v roce 2012 spin-off s titulem American Nightmare. Poté zavládlo ticho a vypadalo to, že Microsoft nemá zájem o tvorbu dalších dílů. Remedy se naštěstí rozhodlo, že s Alanem ještě není konec a loni od Microsoftu odkoupili práva na tuto značku zpět.

Nyní studio evidentně dělá vše proto, aby jeho tituly do sebe zapadly jako dílky puzzle a hlavně aby fanoušci nepřišli zkrátka. A musím uznat, že je to celkem lákavý styl, jakým vyrábět tituly. Sami tvůrci (ve výše odkázaném prohlášení) popisují, že je jejich snem vymýšlet hry, které fungují jak samy o sobě, tak jsou součástí rozsáhlého a promyšleného vesmíru („Remedyverse“).

Pozor, spoilery! O tedy co přesně jde?

Jak už jsem zmínil, Control dává hodně okatě najevo, že události zobrazené ve hře Alan Wake jsou jedním z mnoha podivných jevů, které tajný americký vládní úřad (Federal Bureau of Control, dále FBC) zkoumá. Spisovatel Alan Wake na konci původní hry zůstal uvězněný v pomyslném očistci, kde musí nadále sepisovat příběhy. Jeho psací stroj je přitom ukázkový „altered item“, tedy jakýmsi předmětem s nadpřirozenými schopnostmi. Tedy podobný, jakým byla promítačka, která zase spustila události okolo hlavní hrdinky Controlu.

V přídavku s názvem AWE zavítáme do uzavřené části obří centrály FBC („Oldest house“), ve kterém se Control odehrává. Zde by se právě měl poodhalit osud Alana Wakea díky zde umístěným oficiálním spisům. Jesse by teoreticky mohla naopak navštívit i svět Alana Wakea, neboť v traileru vidíme i prostory motelu Oceanview, který má sloužit jako pomyslné rozcestí mezi jednotlivými vesmíry. Zatímco ten z Controlu se nachází za dveřmi s černou pyramidou, Alanu Wakeovi náleží ty se symbolem spirály. A právě ty vidíme v traileru Jesse otevírat.

Právě motel Oceanview je jasným důkazem toho, že Remedy má spoustu možností, jak celý vesmír jejich her rozšířit. Dveří s různými symboly je zde totiž mnoho a každé mohou technicky hrdiny a děj jednoho vesmíru přenést do jiného. Možná to všechno zní až moc složitě, ale věřte mi, že jakmile se do celého konceptu Remedyverse ponoříte, budete stejně jako já bažit po odpovědích na nové a nové otázky.

Na závěr přidám krásný důkaz toho, jak si hlavní scenárista studia Remedy užívá propojení vesmírů jeho her. Zakončení hry Alan Wake z roku 2010 je doprovázeno prozřením hlavního hrdiny: „It’s not a lake, it’s an ocean“ („není to jezero, nýbrž oceán“) a odkazuje právě na jezero Cauldron lake, které je středobodem této hry. V tomto jezeře zmizí chata, ve které je Alan Wake uvězněn. Nalezl jsem z této doby poměrně hodně zmatených dotazů, co přesně má vlastně toto „prozření“ znamenat.



O deset let později se dostáváme v Controlu do motelu Oceanview (česky přeloženo jako „s výhledem na oceán“), který je, jak už jsem popsal, křižovatkou mezi jednotlivými vesmíry. Oceán je tedy v tomto případě odkazem na souhrn všech vzájemně propojených příběhů od Remedy a právě podstatu tohoto „multiverza“ si Alan Wake uvědomil už před deseti lety. My jej po této době můžeme konečně prozkoumat také a věřím, že Remedy s ním má ještě spoustu velkolepých plánů