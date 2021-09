RECENZE: Lost Judgment rezonuje příběhem plným bolesti a beznaděje

Lost Judgment navazuje nejenom na první Judgment, ale také na loňský díl Yakuza: Like a Dragon. Každopádně platí, že novinku si můžete na sto procent užít i bez znalosti jakéhokoliv předchozího dílu. Příběh je samostatný a pokud se postavy na něco odkazují, celou událost letmo připomenou. Fandové se naproti tomu mohou těšit na řadu různých odkazů a dozví se, co se s podsvětím stalo po skončení příběhu v Like a Dragon.

Hlavním hrdinou je opět sympatický detektiv Yagami, který dříve pracoval jako právník, sekunduje mu parťák Kaito. Větší roli sehrávají kamarádi Suigura a Makoto, kteří si založili vlastní detektivní agenturu Yokohama 99. Do případu je přímo vtažena i advokátní kancelář Genda Law Office, v níž Yagami dříve pracoval.

Pokud vynechám úvodní případ, který hráče seznámí se základním ovládáním a soubojovým systémem, příběh začíná zhruba o hodinu později vyšetřováním možné šikany na střední škole Seiryo. Ačkoliv se část hry odehrává v důvěrně známém Kamurocho, více času strávíme v Yokohamě (kterou dobře známe z Like a Dragon) a na místní střední škole.

Paralelně se dozvídáme o případu sexuálního obtěžování, v němž je namočen policejní důstojník. Zároveň je objevena mrtvola, která patří mladému učiteli ze střední školy. Samozřejmě tušíte správně, že všechny tyto případy spolu souvisí a na vás je přijít tomu všemu na kloub.

Úvod se nese v klasickém duchu série: musel jsem například na skateboardu rychle jet do obchodu, abych koupil pro kamaráda sběratelskou figurku dříve než překupník. S ním jsem se setkal před obchodem a když zjistil, že jsem byl rychlejší, tak na mě vytáhl baseballovou pálku.

Bizarní spor o PC verzi Lost Judgment může pohřbít celou sérii Předmětem sporu je postava detektiva Takayuki Yagamiho, kterému propůjčil vzhled i hlas herec Takuya Kimura. Ačkoliv je Kimura fandou herní série a velmi chce, aby pokračovala, problém je v zastupující talentové agentuře Johnny’s, která patří v Japonsku mezi největší. Právě ta nechce, aby se podoba Kimury objevila na platformě PC. Přesný důvod neznáme, ale vzhledem k tomu, že Johnny’s si prý přísně hlídá vizuální ztvárnění svých umělců, se spekuluje, že na PC by bylo jeho vzhled snadné upravovat. Divné, že?

Pro Segu je ovšem vydání na PC finančně důležité. Pokud se obě strany nedohodnou, znamenal by to podle Nikkan Taishu konec série Judgment.



Jenže pak se postupně začala naplňovat slova, že Lost Judgment je mnohem temnější. Tvůrci si neberou servítky a ukazují, jaké zlo napáchá šikana i prostá netečnost, která se netýká jen lidí kolem, ale i obecných snah tyto případy bagatelizovat a zamést pod koberec. Tím se postupně dostáváme ke kritice soudního systému a otázkám, jak daleko je možné zajít při vymáhání spravedlnosti.

Yakuza: Like a Dragon také řešila vážná témata, svým způsobem ovšem pořád zůstávala totálně nerdovská. Lost Judgment řeší mnohem těžší látku a rozhodně ne v rukavičkách, což není po chuti řadě amerických herních médií, která se nedočkala svého vysněného rozuzlení. Já naopak přístup japonského studia vítám a jsem rád, že není poplatné dnešní americké hysterii. Nepochopte mě ovšem špatně: Lost Judgment nic nebagatelizuje, naopak, je to nekompromisní kritika řady nešvarů společnosti. Zároveň to ovšem není žádný herní Ingmar Bergman, ale ve všech směrech přepálená akční jízda, která se jen nebojí složitějších témat.

Lost Judgment Lost Judgment

Svět plný možností

Lost Judgment se opírá o již známé herní mechanismy a postupy. Opět se tedy volně pohybujeme v otevřeném herním světě, v tomto případě v ulicích Kamarucha, Yokohamy a na střední škole. Když nastartujete misi, může se stát, že vás omezí prostorem a aktivitami, než ji dokončíte. Tempo si volíte sami: můžete jít jen po příběhových misích. Ale byla by to škoda, protože Lost Judgment láká na spoustu vedlejších aktivit, které herní dobu mohou pořádně protáhnout.

V první řadě tu jsou vedlejší mise. Za jejich splnění získáte peníze a body, které investujete do rozvoje své postavy, nicméně hlavní důvod proč je plnit, je v tom, že jsou zkrátka zábavné. Některé jsou vážné, nicméně řada z nich slouží spíš k odlehčení situace a některé pointy vás rozesmějí. Vlastní kapitolou jsou případy na střední škole, na níž pracujete jako poradce. Kromě detektivního kroužku pomáháte třeba tanečnímu kroužku či koumákům, kteří staví roboty. Na to jsou navázány další minihry, jako klasická rytmická hra či souboje robotů. Je jich samozřejmě víc a odemykáte si je postupně. Tedy za předpokladu, že chcete. Hlavní příběhová linka vás k nim jen navede a je pouze na vás, zda se jim chcete věnovat dál.

Dále tu máme závody dronů, hraní deskové hry ve VR, šipky, golf, mahjong a další. Zajít si můžete i do herny Sega a zahrát si pár retro her. Kromě toho můžete chodit po městě se svým detektivním psem, jezdit na skateboardu a plnit výzvy, hledat obrázky veverek či se ucházet o přízeň některé z žen.

Lost Judgment Lost Judgment

Detektivní práce zahrnuje podrobné zkoumání scény, pronásledování lidí, fotografování, parkur a opatrný postup. Parkur nijak objevný není, jednoduše šplháte a skáčete po trubkách, když se z místa A snažíte dostat do místa B. Ani plížení určitě nijak neuspokojí profesionální tichošlápky, protože je snadné a naprosto základní, nicméně na navození situace stačí. Úkoly ve hře všechny tyto prvky různě kombinují a tím, že jich je dost, vás to bude bavit až do konce. Tvůrci dost obrousili pasáže, na něž si někteří stěžovali u jedničky, takže po stránce gameplaye je Lost Judgment rozhodně lepší.

Vlastní kapitolou jsou souboje, které vypadají opravdu parádně. Z dřívejška známe dva základní postoje: styl tygra se hodí proti jednomu nepříteli, zatímco styl jeřába použijete proti velké početní převaze. Nový je styl hada, který akcentuje úhyby a chvaty, které odzbrojí ozbrojené nepřátele. U všech je důležité načasování, další komba se pak odemykají skrze systém schopností. Obtížnost je opět na vás. Na normal mi přišlo, že si člověk musí dávat pozor a respektovat herní mechanismy. Na easy jen rozdáváte rány a spoustu toho ignorujete. Každopádně ze soubojů mám velmi dobrý pocit, který mi vydržel až do konce. Je to neskutečná kung-fu podívaná. Není to realistické, postavy odlétají jako hadrové panenky, díky lektvarům je možné třeba plivat oheň… a o tom to je, ne?

Lost Judgment Lost Judgment

Hra mi přijde o něco líbivější na pohled, po grafické stránce to ovšem nějaké extra velké hody nejsou. Hlavní přínos next-genu je tak v naprosté plynulosti a velmi rychlých nahrávacích časech. Tvůrci ovšem ušli velký kus cesty co se vyprávění týče. Přiznám se, že jsem se na hraní těšil víc než třeba na sledování nějakého nového seriálu.



Hru jsem dohrál za 32 hodin s tím, že jsem plnil i některé vedlejší mise. Po dohrání hry se ovšem můžete ve hře dál toulat a plnit to, co zůstalo, takže odhaduji, že s Lost Judgment ještě nějakých 10 až 15 hodin strávím. Tvůrci se tentokrát vyvarovali velkým skokům v obtížnosti, které jsou například i v posledním Like a Dragon, proto je hra kratší než zmíněný kousek. A možná mohla být i tak ještě o něco kratší. První dvě třetiny jsou totiž neskutečně našlapané, pak ovšem tvůrci vyloží většinu karet a poslední část se, kromě závěru, malinko táhne. Mít tak o kapitolu méně, myslím, že by se podařilo udržet tempo až do konce.

Na co se těšit po vydání Nášup je součástí edic Digital Deluxe a Digital Ultimate Zároveň se hrou vyjde 24. září (21. září v předběžném přístupu) Detective Essentials Pack, který obsahuje další barevné varianty pejsků shiba či čtyři retro minihry navíc. V podobném duchu se nese School Stories Expansion Pack, který 26. října přidá další sparing partnery pro box či nové závodní tratě. Nejdůležitější ovšem bude expanze The Kaito Files Story, která vyjde na jaře 2022. V té nebudeme hrát za Yagamiho, ale chopíme se jeho parťáka Kaita. Těšit se prý máme na zhruba deset hodin obsahu, přičemž Kaito bude mít vlastní bojový styl. Že by si Sega testovala reakce na možnou výměnu hlavní postavy? Lost Judgment - The Kaito Files Story Lost Judgment

Přesto je Lost Judgment fantastický. Japonské Ryu Ga Gotoku Studio přichází s dospělou hrou, která se nebojí složité látky, aniž by tvůrci sklouzávali k trapnému moralizování. Nezříkají se přitom ani zábavných příběhů a prvků, díky nimž je série Yakuza proslulá. Nebýt lehké ztráty tempa v poslední třetině, dal bych ještě vyšší známku. I tak je Lost Judgment jednou z nejlepších her letošního roku.