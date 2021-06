Herní průmysl se přizpůsobil koronaviru, je víc woke a bude v tom pokračovat

Zatímco loňská E3 kvůli pandemii koronaviru vůbec nebyla a velké vydavatelské domy přispěchaly se svými online náhradami, letošek (vše z letošní E3 2021 na Bonuswebu) už opět koncentroval kanonádu herních oznámení do krátkého období několika dnů. A bylo to celkem fajn, byť i protentokrát pouze online. Po vlně odkladů, způsobených prací z domova, to vypadá, že herní průmysl se dokázal adaptovat a hráči se mohou těšit na výsledky několikaleté práce od řady studií.

Zřejmě víc než kdy dříve je také patrné, že jedna věc je mediální obraz, který si společnosti budují, a druhá to, co doopravdy dělají. Třeba takový Microsoft. Jeho letošní show ve spojení s hrami od Bethesdy byla z mého pohledu našlapaná a nebál bych se říci, že i nejlepší. Microsoft se poučil, a namísto CGI trailerů tentokrát předvedl řadu parádních gameplay ukázek, ať už z nové Forzy Horizon 5 či Stalkera 2.

Forza Horizon 5 S.T.A.L.K.E.R. 2

Vzpomeňme si ale na starší proklamace, že exkluzivity nejsou pro Microsoft důležité a že cílem je, aby hráči mohli hrát kdekoliv. To bylo v době, kdy Sony svými exkluzivitami válcovalo Microsoft jako parní válec. A také v době, kdy Bethesda a další ještě nespadaly pod Xbox Studios. Po zhlédnutí show je ovšem definitivně zřejmé, že Microsoft nekupoval Bethesdu a další studia proto, aby své hry vydával i na PlayStation 4 a 5. Sony letošní E3 vynechalo, se svými novinkami se však určitě přihlásí ve vlastním pořadu State of Play. Naposledy ukázalo skvěle vypadající Horizon: Forbidden West.

PlayStation 4 porazil Xbox One na hlavu: Sony prodalo víc než dvojnásobek toho, co Microsoft. Microsoft ovšem po řadě přešlapů, jichž se dopustil právě při uvedení Xboxu One, vytrvale pracuje na jich nápravě, ať už to je robustní systém zpětné kompatibility či funkce Smart Delivery, která zaručí, že na svém Xboxu (ať už to je to Xbox One, Xbox One X či Xbox Series X/S), hrajete danou hru v té nejlepší možné verzi. A konečně má našlápnuto i s hrami.

Esem v rukávu je služba Game Pass založená na předplatném. Tu na Bonuswebu chválíme pravidelně a jak ukázala letošní prezentace, pro budoucnost Xboxu jako brandu je klíčová. Když si zaplatíte nejvyšší verzi Ultimate, zpřístupní se vám knihovna her na Xbox a PC, její součástí je ovšem i předplatné od Electronic Arts EA Play a možnost hrát na mobilních zařízeních v cloudu. Všechny hry od Microsoftu jsou přitom v Game Passu už v den jejich vydání, což je po nákupu řady studií zase o něco větší lákadlo. Microsoft tak pokrývá PC, konzole a přes cloud mobilní zařízení. Brzy se s cloudem chystá proniknout i do chytrých televizí připojených k internetu, ale chystá i plug-in streamovací zařízení pro zobrazovače bez chytrých funkcí. A skrze streamování prodlouží život i starým konzolím Xbox One.

Game Pass na E3 2021

Předplatná jako taková už dávno ovládla mobilní platformy, ať už jde o kalendáře, poznámky, fitness aplikace či fancy filtry. Ostatně i Apple a Google už nějaký čas nabízejí v záplavě free 2 play titulů svá řešení Apple Arcade, respektive Google Play Pass, která za pravidelný poplatek zprostředkují hry bez reklam a mikrotransakcí.

Zatímco nezávislé vydavatelství Devolver si z herních předplatných letos na E3 utahovalo, Ubisoft si v létě otestuje trh s aplikací Rocksmith+, která má uživatele naučit hrát na kytaru. Jak jinak než za měsíční poplatek. Že by se formát herních předplatných v dohledné době přelil i do velkých free 2 play her, je ovšem krajně nepravděpodobné. Ty si vystačí s kombinací prodeje kosmetických předmětů a placených sezon, v horším případě pak s pay 2 win.

Herní časopisy v devadesátých letech

Herní průmysl se postupně etabloval ze zábavy pro pár nerdů v dobře promazaný stroj, který vydělává ohromné peníze. Nevyhnutelný příklon k mainstreamové zábavě ovšem znamená, že s postupnou změnou optiky podléhá celospolečenským trendům jako všechno ostatní. Vezměme si takovou filmovou a televizní zábavu a vzpomeňme si na dnes již zastaralá paradigmata, kdy správná parta hrdinů obsahovala drsně se chovající ženu, vtipného černocha a Asijce, který je buď hacker, nebo ovládá bojová umění. Tehdy pokrok, dnes stereotypy?

Aktivistická herní média typu Kotaku dnes lynčují J. K. Rowlingovou, protože je prý transfobní, zkoumají, zda ta či ona hra dostatečně citlivě zpracovala transgender postavu, pohoršují se nad vším možným, nebo se alespoň vymezí proti ledničce od Xboxu, protože kapitalismus.

Trendy reflektuje i herní tvorba. Vznikají tak kousky, jejichž vizí od začátku bylo zpracovat menšinová / nemainstreamová témata. Ale možná jste si tu a tam sami říkali, jestli v té či oné hře nejsou určité prvky jen proto, že si to „doba žádá“. Během E3 streamů nás herní společnosti opětovně tu a tam ujišťovaly, jak jsou pro ně diverzita a inkluze důležité. Všechny ovšem překonala předváděčka Take Two, která během herního svátku namísto prezentace her raději poučovala hráče o diverzitě, toleranci atd. V Take Two zřejmě zapomněli, kvůli čemu hráči E3 sledují. A povídání Antonette Ligons, ředitelky diverzity a inkluze ve 2K, to zcela jistě není. Není ovšem pochyb o tom, že až přijde Grand Theft Auto 6, bude vše zapomenuto.



Take Two Interactive E3 2021 Panel Livestream

Herní společnosti si přebarvují profilové fotky na sociálních sítích a vydávají různé proklamace, a budou v tom pokračovat dál, protože je to nejenom nenapadnutelná aktivita, ale hlavně: nic je to nestojí. Takový Blizzard si rád přebarví logo na duhu, bude jedním obrázkem podporovat BLM a druhým hájit práva Asijců. Když ovšem hráč Hearthstone Blitzchung vyjádřil v turnaji podporu protestům v Hongkongu, bylo zle. Z přehnaně ostré reakce Blizzardu bylo zřejmé, že tady už jde o business v Číně, takže předstírané ideály musí stranou. Blizzard samozřejmě není jediný. Tato éra pokrytectví a aktivismu bude pokračovat, co se ovšem časem změní, jsou trendy a nálady.

Profesionální hráč „Blitzchung“ vyjádřil v livestreamu turnaje v Hearthstonu podporu Hongkongu. LGBT pride podle Bethesdy

Ani ty však nezmění, že podstatou podnikání je dosažení zisku. Herní společnosti neustále hledají nové cesty, jak hráče zaujmout a přesvědčit k otevření peněženky. Ubisoft už se nechal slyšet, že bude vedle placených her tvořit i AAA free 2 play hry. Takže nás jednou asi čeká klasický Assassin’s Creed či Far Cry ve free 2 play podobě, jejichž cílem bude vydělat ještě víc peněz, než kdyby si je hráči koupili za jednorázový poplatek.

EA u vybíjené Knockout City přišlo s dobrým hybridním modelem: celá hra byla během deseti dnů po vydání hratelná zdarma a následně zůstává zdarma do okamžiku, než hráč dosáhne určitého ranku. O Game Passu už byla řeč. Nezapadlo ani komunitní financování, ani hry v předběžných přístupech, byť mám dojem, že hráči už jsou opatrnější.

Současná nabídka konzolí: PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch

A konečně herní hardware. Kvůli nedostatku komponent není nástup next-genu takový, jaký být mohl. PlayStation 5 i Xbox Series X jsou stále nedostatkové zboží. Ani hráči na PC na tom nejsou o moc lépe. Pořídit si slušnou grafiku za rozumné peníze dnes nejde. I z tohoto důvodu bude přechod na novou generaci hodně pozvolný. To znamená, že naprostá většina her dnes vychází a v následujících měsících ještě bude vycházet i na staré konzole.

Vykašlat se na ohromnou základnu hráčů samozřejmě nedává smysl, byť to zároveň znamená, že potenciál nových konzolí uvidíme později. Ale to také není žádná novinka. Spekulovaný nový model Switche od Nintenda nakonec oznámen nebyl. Ale není kam spěchat, podle nejnovějších zpráv je současný Switch už třicet měsíců v řadě nejprodávanější konzolí ve Spojených státech.

Stánek s ježkem Sonicem na akci Gamescom v německém Kolíně Gamescom

Otazníky se vznášejí i nad samotnou E3. Společnosti zjistily, že práce z domova funguje a ony mohou ušetřit. Herní show proběhla bez problémů online. Není tak jisté, že společnosti budou chtít investovat nemalé prostředky do toho, aby se na pár dnů objevily i na výstavišti v centru Los Angeles. Ostatně nad E3 se vznášely mraky už před covidem-19. Tady už záleží na provozovateli, jak svou akci pojme. Takový GamesCom v německém Kolíně nad Rýnem sice nemá tak zvučné jméno, je to spíš setkání s komunitou, a i když je tam hlava na hlavě, atmosféru má skvělou.