Ubisoft chystá víc free 2 play her s důrazem na mikrotransakce

Již víme, že nový díl série The Division s titulem Heartland bude v základu zdarma, a přidává se tak na rozrůstající seznam her od Ubisoftu, které již aplikují stejný model. Patří sem třeba závodní Trackmania, futuristické battle royale Hyper Scape nebo Might & Magic: Chess Royale. Ubisoft však takový stav vnímá pouze jako začátek svých plánů.

Zástupci Ubisoftu se již nechali slyšet, že plány vydat alespoň tři až čtyři velké hry ročně už není prioritou, a místo toho se firma chce zaměřit na rozšiřování obsahu pro stávající free 2 play tituly a tvorbu nových. Ovšem na takové úrovni, aby si udržely status velkých AAA her.



V podstatě to znamená, že Ubisoft mění svou prioritu dodávání jednorázově zpoplatněného obsahu svým stávajícím hráčům, a namísto toho se soustředí na lákání zcela nových hráčů na vstup zdarma. V době, kdy se mikrotransakce už nějaký ten čas projevují jako velký zdroj příjmů, je to v podstatě logické rozhodnutí, ovšem samozřejmě na úkor těch, kteří preferují jednorázový nákup plné hry. Placené hry ale samozřejmě nezmizí.



Ubisoft se paradoxně moc nepoučil právě z neúspěchu titulu Hyper Scape, který nestačil na velikány v žánru battle royale, jako jsou Fortnite, Apex Legends nebo Call of Duty Warzone. Na vině může být právě fakt, že šlo o zcela novou značku, která nedovedla zaujmout. Rozhodnutí vytvořit další díl ze série The Division ve formátu free 2 play se tak může ukázat jako úspěšnější.

Firma každopádně ukazuje, že mikrotransakce mohou jít ruku v ruce i s klasickým modelem jednorázového poplatku. A to i přes nelibost hráčů, kteří nechápou, proč by si ve svých hrách za plnou cenu přes 60 eur měli dokupovat ještě kosmetické předměty a nebo dokonce i vylepšení hrdinů. Na podobném principu funguje už po několik let série Assassin’s Creed a nevypadá to, že by se situace měla zlepšit.



Právě naopak se můžeme třeba i v budoucnu dočkat nějakých free 2 play titulů i ze světa Assassin’s Creed, Watch Dogs i Far Cry. I tak sem totiž může Ubisoft nahnat nové hráče, kteří se doposud těmto značkám vyhýbali. Otázkou ovšem zůstává, nakolik si udrží ty stávající fanoušky, kteří toto rozhodnutí neuvidí rádi.