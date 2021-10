Potkáte zaklínače a zjistíte, proč je Hulk zelený. Comic-Con stojí za to

Tři dotazy na model buildera Tomáše Plešera Co můžete říct k soše Iron Mana z kostek Lego na Comic-Conu?

Socha je složena z více než třiceti tisíc Lego kostek a stavba nám zabrala zhruba 100 hodin. Hmotnost sochy je asi o něco menší než reálné postavy Iron Mana, zhruba 70 kg. Co vlastně obnáší práce na pozici model buildera v Legu?

Vytvářím zajímavé sochy a vlastně si hraji. Je to pro mne práce snů. Co to obnáší? Je to hlavně o 3D představivosti a vidění. Uvědomit si, kam kterou kostku v prostoru umístit a o schopnosti improvizace. Ač se to nezdá a pracuji podle jasně dané předlohy v PC, tak je to pro mne vlastně stále kreativní. Práce model buildera je také o práci v týmu, kdy u větších soch spolupracujeme třeba v šesti lidech. Což je také o koordinaci mezi námi a určení si, kdo staví jakou část. Která sada Lego je vaše nejoblíbenější?

Jakákoli sada Lego Star Wars, jsem prostě fanoušek obou značek. Model builder Tomáš Plešer