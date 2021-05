Zombicide: Druhá edice je pohlcující deskovka zasazená do zombie apokalypsy

Značka Zombicide má dlouholetou tradici. Zde popisovaná deskoherní kapitola sice přímo navazuje na původní (a vůbec první) Zombicide z roku 2012, ale v mezidobí se objevilo ještě několik dalších her. Zombicide: Černý mor či Zombicide: Zelená horda zasazené do fantasy prostředí. A Zombicide: Invader se sci-fi zaměřením. Pomyslný kruh se uzavřel letos, s aktuálním příchodem Zombicide: Druhé edice. Deskovky, u které potěší její kompletní česká lokalizace díky vydavateli ADC Blackfire Entertainment.

V rámci celého Zombicide univerza registrujeme téměř identické herní mechanismy a zákonitosti, procházející v průběhu let postupnou evolucí. Tvůrčí změny se přirozeně dotkly i zde představené druhé edice.

Nicméně platí, že pokud jste v minulosti hráli nějakou deskovku z této rodiny, bude vám herní styl hodně povědomý. A to včetně skutečnosti, že vás druhá edice bez jakéhokoliv varování a otálení vypustí do městských ulic plných agresivních zombíků.

Kapitola I.

Pravda, zombie apokalypsa je totální, čili není mnoho důvodů pro velké zdržování. Je však škoda, že hra nemá žádný příběhový rámec, který by vaše počínání zastřešil. Každá z misí je navíc samostatnou epizodou nenavazující na předchozí či následující dobrodružství.

Vždy začínáte takříkajíc od nuly a vybíráte si zase a znovu svého favorita z 12 dostupných hrdinů, mezi nimiž jsou dva zásadní rozdíly. Polovinu zúčastněných tvoří dospělí, co jsou o něco odolnější než děti. Ty zase, díky svému malému vzrůstu, dokážou lehce proklouznout z případného zombie obklíčení, což je dovednost zcela k nezaplacení. Snad se pro jejich angažování nerozhoří námitky kvůli dětské práci.

V každé misi kooperuje šestice hrdinů, malé společenství přeživších, a je na vašem uvážení, v jakém poměru si je hráči mezi sebou přerozdělí. Pro začátek máte k ruce jenom základní vybavení. Standardní pistole a pár obyčejných zbraní na blízko, jako je požární sekera. Ta je ovšem po určitou dobu naprosto klíčovým pomocníkem. Umožňuje se probourat skrze jinak neprostupné dveře do budov, kde prozkoumáváním jednotlivých místností nalézáte lepší vybavení. Ať jsou to brokovnice, odstřelovací pušky nebo různé sečné zbraně. Potažmo drsné nápady typu motorové pily, která při dobré konstelaci dokáže v lese zombíků, navzdory nevoli ze strany Greenpeace, udělat opravdu pěkný průsmyk.

V rámci herní interakce lze v některých destinacích narazit na opuštěná auta. Do nich je pochopitelně možné naskočit a eventuálně i projíždět ulicemi tak trochu ve stylu kultovního Carmageddonu. V jistých situacích jde navíc o nutnost, umožňující se bezpečně přesunout z místa velkého ohrožení.

Míra ohrožení je definována typem zombíků, jsou tu celkem čtyři kategorie. Pomalí chodci, odolní tlusťoši, rychlí běžci a (ne)chutným bonbónkem nakonec je Zrůda, obrovitý boss, evokující populární herní sérii Resident Evil. Nespornou výhodou je, oproti zažitým informacím prezentovaným ve filmových materiálech jako je Úsvit mrtvých, že snesete i opakovaná pokousání.

Kapitola II.

Jestli je pro Zombicide produkty nějaký rys vlastní, pak je to bez diskuse vynikající dílenské zpracování. V krabici druhé edice najdete bezmála devadesát plastových figurek, poměrně detailních a různorodých. Plus spoustu dalšího kvalitního materiálu, počítaje různé žetony, karty a samozřejmě herní plán. Ten se skládá ze čtvercových desek se stranou o délce cca 25 cm.

Zombicide: Druhá edice

Jelikož většinu map sestavujete ze šesti, či devíti desek, je očividné, že budete potřebovat větší herní stůl. A co se týče časového zatížení. Manuál sice u všech misí sebevědomě definuje jejich obtížnost a dobu, za kterou byste je asi měli zvládnout – od 45 do 90 minut, nicméně není problém misi dokončit i za dvojnásobek určeného času.

Dříve tu byla řeč o české lokalizaci. Druhá edice je, co se týče textu na herních komponentech (karty), vlastně mimořádně nenáročná hra. Na druhou stranu stále je zde poměrně obsáhlý a čtivý manuál, který díky povedenému překladu a designu významně napomůže při prvních krůčcích.

Nejsou to jenom důležitá herní pravidla a nuance, ale též zadání pro 25 unikátních misí, u nichž může participovat kdokoliv rekrutující se z věkové skupiny 14+. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že obsah a komplexnost druhé edice zvládnou pojmout i mladší děti, než je doporučováno.

Jedním ze zřejmých kladů druhé edice je její znovuhratelnost. V rámci standardních úkolů, kdy něco nebo někoho musíte najít, případně ochránit či zlikvidovat, se připravte na značně křivolakou cestu. Protože misi můžete hrát opakovaně a vždy budete stát před trochu jinou výzvou.

Naleznete úplně jiné zbraně, nebo střetnete jiný typ a počet nepřátel a rázem musíte měnit svůj postup a strategii. Hledaný subjekt se nečekaně nachází ve vzdálenější budově, namísto exkluzivního vybavení vás v kufru vozu překvapí zapomenutý zombík. Celkový dojem vylepšuje i příkladná aktivita tvůrců skrze oficiální stránky, kde již jsou a budou další scénáře ke stažení.

Kapitola III.

Hraní má klasický kolový rámec. Nejprve jsou na řadě hrdinové, kde má každý z nich zprvu tři akce. Je na vašem uvážení, jak s tímto potenciálem podle jejich individuálních dispozic naložíte. Nejčastější aktivitou je pohyb po mapě a průzkum, resp. bojování se zombíky. Silný kooperativní aspekt je přítomen i díky nelítostnému pravidlu, že nikdo z hrdinů nesmí za žádnou cenu padnout.

Proto je na místě nesmírně efektivní součinnost všech zúčastněných, propočítávání možností a míry rizika při jednotlivých činnostech, či správné vyhodnocování budoucích událostí a komplikací. Okamžiky, kdy vás kamarádi vytáhnou z nečekané šlamastyky, nebo když společnými silami ubráníte perimetr, umocňují skvělý herní prožitek.

Zombicide: Druhá edice

Zcela zásadním herním elementem je motiv hluku. Ten vychází především z vašeho častého střeleckého snažení a úsilí eliminovat potíže na dálku. Ovšem hluk je katalyzátor pohybu zombíků a středobod jejich zájmu. Nicméně právě díky hluku, který případně vyvoláte i uměle, lze zásadně ovlivňovat, kam budou davy hladových nepřátel směřovat. Pak se jim můžete chytře vyhnout, resp. je snáze obejít. Ne vždy je nutná přímá konfrontace, ačkoliv své si k této taktice řekne i design mapy. Potažmo vaše vlastní konání a rozhodování při způsobu, jakým mapu zprůchodníte skrze vámi otevřené dveře do jednotlivých budov.

Třebaže tu stojíte proti enormní přesile, platí, že všichni zombíci musí dorazit až k vám. Útočí pouze tváří v tvář. Nespočetné zástupy nepřátel se přitom objevují a aktivují podle jasných pravidel, díky čemuž nepotřebujete nikoho dalšího do party, kdo by se jich ujal. Hra si je zkrátka řídí téměř sama. Jejich množství je přímo odvislé od úrovně hrdinů. Likvidací zombíků získáváte důležité zkušenosti, odkud vede cesta k postupnému vylepšování schopností jednotlivých hrdinů. Současně se znatelně rozšiřuje množina příchozích potíží.

Kapitola IV.

Zombicide série má jeden neodmyslitelný a těžko řešitelný problém, týkající se i druhé edice. Jelikož se v pokročilých fázích může na mapě objevit obrovská spousta zombíků, vstupuje do hry poněkud jiný charakter boje, nyní s jejich managementem. Přesouvání množství miniatur, evokující svým počtem akční týden v Kauflandu, je občas komplikované. Nemluvě o skutečnosti, že se na mapě nacházejí hodně malé oblasti, kam houf zombíků nevměstná snad ani David Copperfield. Tady se holt musíte obrnit trpělivostí a nadhledem.

Zombicide: Druhá edice

Řešením může být podobný stav vůbec nepřipustit, ale to se lehce řekne a mnohem hůře aplikuje v praxi. Pro pravidelnou redukci přemnožených nepřátel slouží kostky. Na základě parametrů držené zbraně házíte šestistěnkami, vždy s nejistým výsledkem.

Ačkoliv podíl štěstí není úplně nezanedbatelný, vyšší procentuální úspěšnosti se dá přirozeně vyjít vstříc. A nemusíte mít zrovna Matfyz, abyste si ve finále dokázali spočítat, jak asi nejlépe na věc. Náhoda do hry vnáší silný prvek napětí a nejistota při řešení obvyklého rébusu, jak projít skrze davy zombíků, umocňuje již tak hutnou atmosféru zdejšího konfliktu.

Konfliktu, pro který se v dohledné době objeví vskutku zajímavé rozšíření. Další velká krabice s podtitulem Washington Z.C., v níž se máme těšit na zbrusu nové herní mechanismy. Řeč je o motivu ubíhání běhu času, resp. měnícímu se cyklu dne a noci se znatelnými dopady na akceschopnost hrdinů. O možnosti posílit vaše ofenzivní ambice na úkor rizika poškození zbraně. A zejména o sympatickém kampaňovém snažení, pro které máme čekat deset speciálních misí, šest nových hrdinů a dvě NPC.

Slovo závěrem

Mimořádnou oblíbenost značky dokumentuje aktuální kickstarterový úspěch deskovky Zombicide: Undead or Alive, teprve chystaného dílu, co nás napřesrok konfrontuje se zombíky na divokém západu. Ovšem správně divoké už je to ve zde představeném Zombicide: Druhá edice.

Mám-li to celé nějak uzavřít, musím říci, že se druhá edice prostě povedla. Sluje hodně velkou porcí herní zábavy, vysokou mírou znovuhratelnosti a naprosto pohlcujícím kooperativním režimem, díky čemuž jde o produkt, který si bezpochyby zaslouží vaši zvýšenou pozornost.