Where the Water Tastes Like Wine vyjde v prosinci na konzolích

Originální a hodně upovídaná adventura Where the Water Tastes Like Wine se na PC příliš neprodávala (viz náš článek), ale rozhodně to nebylo kvůli jejím nízkým kvalitám. Nezbývá než autorům přát, aby se jí na konzolích dařilo více. Vyzkoušet si ji tam budeme moci od 2. prosince.