The Surge 2 dostane příští týden příběhové DLC

Pokud se vám sci-fi akční RPG The Surge 2 líbilo tak jako nám (viz recenze), určitě si nenechte ujít DLC The Kraken, které vyjde 16. ledna. Jeho náplň je klasická: nová dějová linka, nové zbraně, noví nepřátelé. Pokud nemáte season pass, připravte si zhruba 500 Kč.