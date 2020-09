Serious Sam 4 bude mít i příběh, naznačuje nový trailer

Značka Serious Sam se proslavila především přímočarou akcí a nekonečnými davy nepřátel, nejnovější díl však chce tento jednoduchý koncept obohatit i o příběhovou složku. Nečekejte samozřejmě nic komplikovaného, pořád to bude jen o tom, že mimozemšťané zaútočili na Zemi a hlavní hrdina je musí vyhnat, vypadá to ale, že se tentokrát dočkáme i filmových sekvencí, vedlejších postav a dialogů. Hra vychází na PC již ve čtvrtek.