PS Plus v dubnu nabídne Days Gone a nový Oddworld

Dubnová nabídka her zdarma pro předplatitele služby PS Plus je mimořádně štědrá. Těšit se můžete na vynikající open world hru Days Gone (naše recenze) a týmovou střílečku Zombie Army 4 (naše recenze), majitelé PS5 pak dostanou naprostou novinku: pokračování kultovní plošinovky Oddworld, které vychází s podtitulem Soulstorm.