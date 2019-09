První DLC k Rage 2 vyjde 26. září

Na to jak veliké halo Bethesda kolem Rage 2 před vydáním dělala, je kolem hry v poslední době poněkud ticho. Těžko říct, jestli na tom něco změní přídavek Rise of the Ghosts, který konečně zná datum vydání. Již 26. září se v něm budete moci pustit do nového regionu a bojovat proti dalším nepřátelům novými zbraněmi. Tedy jestli jste za další porci toho samého, co znáte z původní hry, ochotni zaplatit dalších patnáct dolarů.