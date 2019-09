GreedFall už má launch trailer

Musíme přiznat, že nás trochu překvapilo, když jste v anketě o nejočekávanější hru měsíce září zvolili GreedFall. Přeci jen vedle Gears 5 a Borderlands 3 nám tato novinka od studia Spiders nepřijde až tak výjimečná. Ale uvidíme, minimálně co se týče trailerů to opravdu nevypadá špatně. Tak si užijte i tento, je totiž poslední před vydáním, které je naplánováno na 10. září a to na na PC, PlayStation 4 a Xbox One.