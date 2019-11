Chystá se deskovka podle Divinity: Original Sin 2

Jedna z nejlepších her posledních let (viz naše recenze) se dočká i svého analogového zpracování. Pouhý den po spuštění kickstarterové kampaně už je na účtech Larian Studios dvojnásobek požadované částky 180 000 dolarů (zhruba půl milionu korun), a to do konce kampaně zbývá ještě 29 dní. Jestli bude hra aspoň z desetiny zábavná, jako její první trailer, máme se na co těšit.