V gameplay launch traileru na Diablo 4 zpívá Billie Eilish

Diablo 4 vychází 6. června na PC a konzole. Očekávání přitom nejsou malá. Díky nedávným ochutnávkám se řada hráčů přesvědčila, že by to mohlo vyjít (viz naše dojmy z hraní). Tvůrci nás průběžně zásobují dodatečnými informace, aktuálně například zveřejnili nový „gameplay launch“ trailer, v němž se mihne i nový boss. Pozornost ovšem více vzbudil hudební doprovod v podobě písničky You Should See Me in a Crown od Billie Eilish, který se… k Diablu moc nehodí.