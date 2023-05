Nejlepší Diablo vůbec? První recenze na Diablo 4 nešetří nadšením

Aktuální průměr na agregátoru Metacritic z více než padesáti recenzí je 88 %, na Opencritic 89 %. Ne všechny zahraniční stránky ovšem své recenze zveřejnily. Například britský Eurogamer upozorňuje, že v review verzi nebyl dostupný in-game shop, takže není možné ověřit, jak to s mikrotransakcemi skutečně je.

Na druhou stranu Blizzard ví, že ztratil důvěru hráčů a bylo by bláznovství, kdyby mikrotransakce pojal jinak, než sliboval – tj. pouze za kosmetické věci. Povaha live service ovšem i tak znamená, že pravidla se mohou kdykoliv po vydání změnit. V Česku prozatím recenze dostupné nejsou, protože žádné médium nezískalo hru v předstihu.

Recenzent Windows Central chválí dobře napsaný a podaný příběh, grafické zpracování, skvělé souboje a technickou stránku. Nelíbí se mu pouze opakující se layout dungeonů a dalších prvků. I tak hodnotí 5/5.

„Jednoduše řečeno, Diablo 4 je možná vůbec nejlepší hrou od Blizzardu. Bezchybný příběh se snoubí s úžasným grafickým zpracováním, vybroušenou hratelností bez chyb, na jejímž vrcholu je nekonečně přizpůsobitelný boj s příslibem desítek, možná stovek hodin obsahu – Diablo 4 je možná nejdůležitější a nejzásadnější hrou Blizzardu od dob World of Warcraftu,“ domnívá se.

Diablo 4 podle portálu Videogamer zvedá laťku v oblasti příběhu pro všechny další akční RPG a zároveň si pochvaluje spoustu obsahu. Nakonec uděluje 10/10.

Podle recenzentky portálu Pcgamesn je Diablo zpět a Diablo 4 považuje za nejlepší díl série. „Je to Diablo, na které jsme čekali. Výkonný producent Rod Fergusson mi v jednom rozhovoru řekl, že Diablo 4 má temnotu jedničky, progres dvojky a boj trojky. A nelhal,“ píše se ve své recenzi a hodnotí 10/10.

Pokud se podíváme na druhou stranu spektra, ke kritičtějším, v rámci daného rozpětí aktuálních hodnocení, patří například GameSpot, který hodnotí stále pěkných 8/10. Taktéž chválí příběh, obrovské měřítko či experimentování s buildy. Za nevýrazné považuje souboje s bossy ve standardních dungeonech.

Recenzent portálu Destructoid, který se od hry nemohl odtrhnout ani po delších seancích se zamýšlí nad smyslem mikrotransakcí. „Než si Diablo 4 koupíte, zeptejte se sami sebe, zda věříte společnosti Blizzard, že vám poskytne zážitek, který se bude v dohledné budoucnosti jen zlepšovat. V opačném případě se budete muset spokojit s vědomím, že se Diablo 4 může kdykoli změnit, ať už k lepšímu, nebo k horšímu,“ dodává a hodnotí 8/10.

Podle Forbesu (9/10) patří závěrečná scéna v posledním aktu k tomu nejlepšímu, co ve hrách od Blizzardu viděl. Domnívá se, že Blizzard to prakticky ve všech ohledech trefil a jediné, co může dobrý start pokazit, jsou případné technické problémy s přetíženými servery. Kritizuje málo nových nepřátel a nesedí mu přidání koně, byť uznává, že v takto velkém světě je potřeba.

„Vím, že v budoucích sezonách budou do hry přidáni noví nepřátelé, což mě nutí se zamyslet nad tím, jestli byly některé věci v základní hře vyškrtnuty ve prospěch budoucí live service,“ přemítá.

Server Twinfinite (4,5/5) chválí vynikající temnou atmosféru, variabilitu buildů a znovuhratelnost. Stěžuje si naopak na management inventáře a některé world eventy považuje za repetitivní.

Diablo 4 vychází 6. června na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Kdo si předobjedná alespoň deluxe verzi, bude moci hrát až o čtyři dny dříve.