Diablo 4 bude mít obchod i Season Pass. Jen na kosmetické věci, dušují se

Nejnovější povídání na blogu hry se věnuje tomu, jak chtějí tvůrci o Diablo 4 pečovat po jeho vydání. Hru vnímají jako live service hru, přičemž jako jakýsi základ poslouží sezony z Diabla 3. To znamená, ze každá sezona má svůj motiv, odměny a je potřeba rozehrát ji s novou postavou.

„Budeme neustále přidávat nové legendární a unikátní předměty, desky paragonů, glyfy a další prvky, které budou neustále osvěžovat metu a vytvářet nové možnosti při tvorbě buildů,“ píšou autoři.

S robustnějšími sezonami ovšem přichází ke slovu i monetizace. Ačkoliv se bude Diablo 4 prodávat za plnou cenu, tvůrci potvrdili, že máme očekávat obchod s kosmetickými předměty a Season Pass. Rychle ovšem raději dodávají: žádná z věcí, kterou půjde koupit za skutečné peníze, nepřidá hráči výhody. V oblasti mikrotransakcí se již dříve vymezili proti mobilnímu Diablu Immortal, která značce dobré jméno nedělá.

V herním obchodě se budou prodávat kosmetické předměty za prémiovou měnu. Autoři se dušují, že ty nejlépe vypadající sety nebudou automaticky v obchodě. „Obchod nabízí větší rozmanitost výběru, nikoli systematicky lepší výběr,“ říkají.

„Rozsah sezon v Diablu 4 je mnohem ambicióznější než to, jak jsme v minulosti pojali Diablo 3. O sezony se bude po uvedení hry starat velký tým vývojářů. Diablo 4 bude podporovat armáda vývojářů mnoho nadcházejících let,“ věří Kegan Clark, který v Blizzardu zastává pozici director of product.

Season Pass obsáhne bezplatné a prémiové odměny. Bezplatné poskytnou Season Boost, který urychlí zisk zkušeností (a který nemá nikdy být odměnou v prémiové části), zatímco prémiová odmění tematickými kosmetickými předměty. Koupit půjde i jednotlivé tiery, nicméně jedinou výjimkou je právě Season Boost, k němuž se hráči budou muset vždy propracovat hraním.

„Nejdůležitějším principem obchodu a Season Passu je vytvořit něco, co hráči milují, na co se těší a co ocení jako součást hry. Kosmetické doplňky v Diablu 4 vytvářejí nové způsoby, jak se hráči mohou vyjádřit, a nikdy neposkytují výhody ve hře,“ myslí si Blizzard.

Diablo 4 vyjde příští rok na PC a konzole.