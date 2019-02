Říha chce hrát na výsledek. Do elitních formací dá ke zkušeným mladíky

„Ondra Němec se necítí, je dobitý a potřebuje se doléčit. Vitásek to samé a Birner má zranění. To se týká i Košťálka,“ vypočítával na pondělním srazu trenér národního týmu Miloš Říha.

Místa obránců zaujmou nejspíše Jakub Galvas z Olomouce a David Musil z Třince. V útoku dostane šanci Radim Zohorna. Ten doplní své dva bratry Tomáše s Hynkem a není vyloučené, že se tihle tři potkají v jednom útoku.

„Dovedu si to představit, mohli by vytvořit checking lajnu. Vyhověli by si, věřím tomu, že by mohli být docela dobří. Bruslařsky jsou na tom dobře, všichni jsou agresivní, daří se jim a budou spolu. To je velký faktor, protože zodpovědnost jeden za druhého by byla obrovská.“

Říha řeší také složení elitních dvou formací, kde bude sázet na prověřené dvojice. Jednu plzeňskou ve složení Kovář, Gulaš, a druhou libereckou s Kvapilem a Filippim. V obou případech by zkušené borce měl doplnit mladík.

Aktuální nominace na Švédské hry Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4), obránci: Milan Doudera (Třinec; 38 zápasů/1 branka), Jan Štencel (Kometa Brno; 4/0), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), útočníci: Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/4), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/21), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 72/13). Náhradníci - brankář: Roman Will (Liberec); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), David Musil (Třinec); útočníci: Jakub Flek (Karlovy Vary), Lukáš Rousek (Sparta Praha), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL).

Kdo by to mohl být? V plzeňském útoku například reprezentační nováček Radek Koblížek z Oulu. „Udělal na sobě ve Finsku kus práce. Sledovali jsme ho dva měsíce a máme na něj nejlepší reference. Sám jsem ho viděl ve dvou utkáních a je potřeba ho vyzkoušet,“ netají Říha.

Národní tým se v pražských Holešovicích připravuje zatím bez hráčů z KHL (až na beka Poláška), většina dalších se připojí až v úterý. A Jiří Sekáč kádr doplní dokonce až ve Švédsku. Přestože je to komplikace při přípravě, tak si Říha nemůže stěžovat, protože má k dispozici pět útoků.

„Takže se bude dát něco trénovat. Ale komplikace to pochopitelně je, protože jsme museli vyjít vstříc i Plzni, která po reprezentační pauze vložené kolo, takže její hráči nenastoupí do posledního utkání na Švédských hrách.“

Říha chce po dvou neúspěších, kdy Česko skončilo poslední na Karjale i na Channel One Cupu, tentokrát vše směřovat k výsledkům. „Doteď jsme chtěli kluky hlavně ohrát, dát jim trošku volnosti, ale teď už pojedeme na výsledek. Už nebudeme hru tolik otvírat a budeme hrát víc takticky,“ plánuje.

V brance se představí s velkou pravděpodobností dvojice Bartošák, Hrubec, s týmem zatím trénuje ještě liberecký Will. Brněnský mladík Dostál na svou šanci v seniorském výběru bude muset ještě chvíli čekat.