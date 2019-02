Kvapil + Filippi: liberecká klika, která se má v reprezentaci starat o góly

Liberecká klika Kvapil, Filippi by se na nadcházejících Švédských hrách měla starat především o góly. První v extralize nemá konkurenci, jelikož ve 40 zápasech nastřádal 53 bodů (22+31), druhý po návratu z Ruska nezůstává pozadu a ve 24 duelech nasbíral 22 bodů (10+12).

Kvapila čeká zajímavý návrat do reprezentace, která mu byla dlouho zapovězená. Kdysi měl osobní spory s trenérem Aloisem Hadamczikem, a tak se ji dobrovolně vzdal. Ani jeden zápas v ní neodehrál v minulé sezoně. Teď má velkou šanci dostat se až na mistrovství světa.

„Těším se opravdu hodně, snad odvedu to, co ode mě trenéři očekávají,“ doufá skromně a ve stejném duchu odmítá roli lídra na Švédských hrách. „V týmu jím může být kdokoli, protože je tu hodně kvalitních hráčů. Hlavně musíme hrát týmově.“

Také Filippi v reprezentaci loni chyběl. Na vině jsou i komplikovaná a vracející se zranění, kvůli kterým vynechal dost zápasů. Teprve nyní se dal zdravotně dohromady. „Prožil jsem si fakt těžké období, takže si návrat užívám,“ říká.



Kvapil s Filippim válí v jednom útoku za Liberec a podle trenéra Říhy by spolu měli nastupovat i na mezinárodní úrovni. Dokonce by je mohl doplnit další klubový parťák Radan Lenc.

„Hokejově si rozumíme hodně a stejné je to vlastně po lidské stránce,“ přizvukuje Filippi. Kvapil dodává: „Jestli budeme hrát s Tomášem, tak by to mohlo šlapat - jsme na sebe zvyklí. Pro Liberec je velkým přínosem, je to super útočník. Ne nadarmo hrál v KHL.“



O obou se dá bez nadsázky říct, že prožívají jednu z nejlepších sezon v kariéře. Kvapil se sice brání, že ve 34 letech musel změnit styl, jelikož ztratil rychlost a dnes hraje chytřeji, přesto je v extralize nejlepším hokejistou. „Tak snad ten přechod do repre nebude těžký. Zkusím se s tím poprat.“



Tomáš Filippi v dresu Liberce.

Filippi zase nezastírá, že si hokej užívá. „Konečně mě nic nebolí a můžu se na něj stoprocentně soustředit. Letos mě to hodně baví, to je pravda. Je to i vidinou úspěchu, v Liberci je organizace na profi úrovni, všechno tam šlape.“

Turnaj ve Švédsku bude pro oba jakousi zkouškou, zda s nimi trenér Říha může případně počítat pro mistrovství světa na Slovensku. Do něj je sice ještě daleko, pokud se však tahle dvojka ukáže v dobrém světle, šanci poprat se o nominaci určitě dostane.