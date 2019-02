Chci se poprat o mistrovství, mám chuť do toho jít, tvrdí Kovář

Sen o NHL se podivně rozplynul a on už dva měsíce válí v Plzni - tam, kde se odrazil do světa velkého hokeje. Miloš Říha, kouč hokejové reprezentace, nezavírá oči a osmadvacetiletého centra povolal na Švédské hry.

Až ve čtvrtek od 19 hodin nastoupí proti Švédsku, bude to jeho 112. start v národním mužstvu a v nominaci teď není zkušenějšího borce. „Jsem zvědavý, jaký bude přechod z extraligy. Vím, že to bude jiné tempo, ale těším se. Vždy, když jsem pozvaný do nároďáku, jedu rád a vážím si toho.“

Jeho zámořská sága už je notoricky známá. Ač měl podepsaný dvoumilionový kontrakt s Islanders, ještě před startem NHL se ho nekompromisní manažer Lou Lamoriello zbavil. O novou smlouvu následně bojoval na farmě Bostonu Bruins, jenže ani tam neuspěl, a tak se počátkem prosince vrátil do Evropy. Měl řadu nabídek z KHL, Švýcarska, ale upřednostnil Plzeň.

„Co mi dala Amerika? Člověk si otevřel oči, viděl obzory, jak to tam chodí. Byly to krásné tři měsíce, užil jsem si je. Že to nedopadlo? Bohužel. A jestli mi to něco dalo hokejově? Možná jo, možná ne. Každopádně jsem rád, že jsem tam byl.“

Není zahořklý, koneckonců po těch dvou měsících v lize hokejově pookřál. Od té doby, co se vrátil do Česka, Plzeň vyhrála patnáct zápasů z devatenácti. Navíc z těch čtyř nepovedených hned třikrát prohrála jen o gól. Sám Kovář si připsal 21 bodů a jejich souhra s Milanem Gulašem a teď i devatenáctiletým Jakubem Pourem je skvostná.

„Pro nás byl návrat Honzy úplně dar z nebes. Za všechno mluví to, že jsme byli desátí a teď jsme třetí. Hokej je o tom, abyste si ho užíval, a já si to teď užívám. Hokej s ním mě hrozně baví,“ říká Gulaš.

Ač sám po loňské olympiádě považoval svou reprezentační kariéru za uzavřenou, je nakonec zpět na velkém jevišti. Přála si to rodina, podpořil ho i Martin Straka, majitel Plzně. Navíc ho motivuje právě souhra s Kovářem, na kterou také Říha sází. „Kovář je velká posila, rozdílový hráč. Počítáme, že s Gulašem budou rozhodovat přesilovky, že vyhraje vhazování, že dá góly. Na minulém turnaji jsme si se Švédskem šancí vypracovali dost, ale koncovka nás zradila,“ popisuje kouč.

Zatímco o dva roky starší Kovářův bratr Jakub, momentálně nejlepší český gólman v Evropě, se Říhovi kvůli únavě omluvil, Jan ani před blížícím se startem play off neváhal. Však vysvětluje: „Člověk chce jezdit na nároďák, má to rád. Hraje se výborný hokej, zase o nějaký level výš a chci sám sobě dokázat, že na to mám.“

Bylo by překvapivé, kdyby ho - pokud bude zdravý - Říha v nominaci na šampionát v Bratislavě opomenul. Zvlášť když tak často opakuje, že hodlá sázet na zkušené a ostřílené, což Kovář splňuje. A možná i téměř domácí mistrovství může být ještě jistou šancí, jak oslovit zámořské manažery. Sám hráč zakroutí hlavou a neurčitě praví: „Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Příští rok je otevřený, nechci na to chvátat, teď je tady ta sezona a já chci udělat úspěch v Plzni.“