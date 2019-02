Kousnu se a makám dál, říká reprezentační debutant Koblížek

Jeden významný krok do hokejového neznáma už udělal. A zvládl ho. V patnácti letech vyměnil Brno za sever Evropy. Z vyjukaného Čecha se v Kärpätu Oulu stal útočník, který aktuálně nastupuje v prvním útoku suverénně nejlepšího celku finské ligy. „Jsem strašně rád, že cesta, na kterou jsme se s rodiči a agentem vydali, se ukazuje jako správná,“ říká jedenadvacetiletý Koblížek.

V době, kdy se o omlazování reprezentace spíš jen mluví, je právě on (téměř) ojedinělým představitelem nové generace.

Ale rozhodně by neměl být jen do počtu. Trenér Miloš Říha zvažuje, že neokoukaného jinocha zařadí do elitního útoku ke Kovářovi a Gulašovi. „Ve Finsku na sobě udělal kus práce. Sledovali jsme ho dva měsíce a máme na něj nejlepší reference,“ podotýká Říha.

„Nejvíc jsem se asi zlepšil v bruslení. A dostal jsem do sebe i takovou pokoru a vůli tvrdě pracovat. Kousnout se a makat, to jsem na začátku úplně v sobě neměl,“ přemítá reprezentační debutant. „Určitě bych Finsko doporučil i ostatním, ale není to pro každého.“

Od patnácti se sám staral o domácnost. Stýskalo se mu po rodině a kamarádech. Finsky nerozuměl a anglicky si plynně nedokázal pokecat. „Nejhůř mi ale bylo ve čtvrté sezoně, kdy mě poslali do druhé ligy do Kajaani. Menší město, ve kterém čtyři měsíce nesvítí slunko. A navíc mě ani nemusel trenér,“ vzpomíná Koblížek.

Jako dospívající kluk toužebně čekal, až mu někdo z blízkých poradí: Máš to zapotřebí? Víš co, kašli na to a pojď radši domů! „Kdybych to slyšel, asi bych odešel,“ přizná Koblížek. „Ale rodiče ani agent mi to neřekli. Naopak jsem slyšel, ať vydržím a jsem trpělivý,“ pokračuje rodák z Ivančic, odkud pocházel i slavný bavič Vladimír Menšík.

Od loňska je do smíchu i Koblížkovi. Na jaře nastupoval v play off finské ligy. S Kärpätem slavil titul a od podzimu má stabilní místo v sestavě. „Začal jsem ve třetí lajně a po dvanácti zápasech jsem skoro jako jediný neměl ani bod, člověku to nepřidalo,“ líčí Koblížek. „Cítil jsem ale, že jsem nehrál špatně, i trenéři mě ujišťovali, byl jsem trpělivý.“

Už zase. A zase se to vyplatilo. Koblížek sbírá body (9+14 ve 43 zápasech), v Kärpätu ho povýšili do elitní formace. A zítra zažije i reprezentační debut. „Jsem strašně rád, že jsem vydržel, a tohle je odměna.“