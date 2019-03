Para reprezentaci hokejistů povzbuzuje nová hymna

Hymnu českým para hokejistům složil a se svými kolegy nazpíval bavič a muzikant Jiří Krhut, který například vystupuje i v kabaretu s Jarkem Nohavicou.

„Když jsem poslouchal kluky, jak se mezi sebou baví a jak svá fyzická omezení zlehčují, tak mě napadlo postavit na tom celý text. Myslím, že jsem se trefil. Z ohlasů z repre kabiny už vím, že samotní hráči mají z této písničky ohromnou radost, a to proto, že se konečně na tento sport pohlíží s nadsázkou, humorem a neposouvá se to do jimi mnohdy nechtěné lítostné roviny,“ poznamenal autor textu i hudby Jiří Krhut.

„Když to shrnu jedním slovem, je to úžasné,“ přiznal kouč české para reprezentace Jiří Bříza. „Kluci si toho považují. Autor se do toho pustil, aniž byl osloven, není to placené. Je to srdečné a vystihuje nás to. Lítost tam jde stranou, kluci jsou totiž bouráci,“ prohlásil Bříza.

Nová hymna duní v šatně para hokejové reprezentace už teď. „Pouštíme si ji před tréninkem, ať se povzbudíme. A jistě si ji budeme hrát i před zápasy na mistrovství,“ zdůraznil trenér Bříza.