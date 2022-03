Když vymezíte komikovi prostor, není to pak ono, říká bavič a muzikant Krhut

Bývalý angličtinář Jiří Krhut už několik let vystupuje se svou one-man show Varieté Krhut, skládá a zpívá. Kromě sólového alba Čapkárna a alba Vale pletichám, které dělal s kapelou Nedivoč, vydal šansonovou desku Prásknu bičem s hercem Štěpánem Kozubem. A jejich překvapivě nostalgické písničky se staly hity. Co mu dala spolupráce s Jaromírem Nohavicou? Odkud čerpá inspiraci? A co si píše na ledničku?