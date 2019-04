V Ostravě začíná MS v parahokeji, český tým touží po medaili

„Na medaili z velké akce naše země stále čeká, všichni po ní toužíme. Náš cíl je jasný, postoupit přes čtvrtfinále a bojovat o cenné kovy,“ řekl trenér české parahokejové reprezentace Jiří Bříza spolupracovníkovi ČTK.

Jeho tým vstoupí do turnaje v sobotu v Ostravar Aréně od 15:00 proti Japonsku. V dalších duelech v základní skupině B se čeští hráči utkají v neděli od 20:00 se Švédskem a v úterý ve stejný čas s Itálií. Ve výkonnostně silnější skupině A hrají obhájci titulu Kanaďané, USA, Korea a Norsko. Češi potřebují skončit do druhého místa, aby prošli do čtvrtfinále. Turnaj vyvrcholí v sobotu 4. května.

Složení šampionátu je stejné jako na loňských paralympijských hrách v Pchjongčchangu, kde český tým skončil na šestém místě. „Tam se nám tenkrát nepovedl první zápas, od kterého se to všechno odvíjelo. Nyní navíc máme za sebou velkou přípravu, téměř půl roku jsme trénovali třikrát týdně. Dost času jsme taky trávili analýzou soupeřů u videa, během turnaje chceme mít dost taktických porad. Děláme maximum pro to, abychom uspěli,“ ubezpečil Bříza.

Právě první zápas na turnaji bude pro Čechy extrémně důležitý. „Japonci jsou nesmírně houževnatí, jejich bojovnost je příkladná. V posledních vzájemných zápasech s nimi máme pozitivní bilanci, ale nic nepodceňujeme. Se Švédy jsme na paralympiádě otáčeli skóre v samém závěru a Itálie hrála duel o bronz. Nečeká nás nic lehkého,“ uvedl Bříza.

Jeden z nejzkušenějších hráčů českého týmu Zdeněk Hábl, pro kterého to bude již osmý světový šampionát, je v prognózách opatrný. „Náš primární cíl musí být záchrana v A-skupině, tudíž postoupit do čtvrtfinále. Tam už se může stát cokoli,“ řekl sedmatřicetiletý útočník, který je ale zvyklý vyhrávat. Se Zlínem v české lize slavil už šestkrát mistrovský titul, z toho pětkrát za posledních pět let.

„Ale ano, je jasné, že bychom rádi lidem, kteří v Česku žijí sledge hokejem, udělali radost nějakým tím větším úspěchem. Než padne to první buly, jsme všichni nervózní, ale zároveň natěšení. Přípravu jsme měli dobrou, teď jen zůstává otázkou, jak to přeneseme do zápasů,“ dodal Hábl.