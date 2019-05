Od Abú Zabí po Nur-Sultan. Jak se bojovalo na hokejových šampionátech

I. divize skupina A Nur-Sultan (Kazachstán)

Kazašští svěřenci běloruského trenéra Andreje Skabelky dokonale využili výhodu domácího prostředí přepychové Barys Areny. Už tradiční oporou byl naturalizovaný švédský brankář Henrik Karlsson. V prvních dvou pětkách hráli čtyři hokejisté původem ze severní Ameriky. Ti ale figurovali i na soupiskách Běloruska, Korejské republiky a Maďarska.

Slovinský kouč Ivo Jan měl v kádru čtyři hokejisty, kteří v minulé sezoně působili v české extralize (Blaž Gregorc, Matič Podlipnik, Sabahudin Kovačevič) a první lize (Miha Štebih). Nejvíce si ale určitě sliboval od kapitána týmu Anže Kopitara. Hvězdný útočník Los Angeles Kings ale nezářil tolik, jak by jeho tým potřeboval - v 5 zápasech zaznamenal 2 góly a 5 asistencí. Zastínil ho krajan Jan Drozg, který vyhrál bodování turnaje s „opačnou“ bilancí 5 gólů + 2 asistence.

V sestavě hlavních rozhodčích figuroval český sudí Robin Šír.

Postup: Kazachstán, Bělorusko.

Sestup: Litva

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Kazachstán 5 4 1 0 0 16:7 14 2. Bělorusko 5 3 0 1 1 14:12 10 3. Jižní Korea 5 3 0 0 2 16:11 9 4. Slovinsko 5 2 0 0 3 21:12 6 5. Maďarsko 5 1 0 0 4 7:18 3 6. Litva 5 1 0 0 4 7:21 3

I. divize skupina B Tallin (Estonsko)

O postupu Rumunů, které vedl slovenský trenér Julius Penzéš, rozhodl vzájemný zápas s Polskem, který vyhráli 3:2 v prodloužení. Polákům na turnaji citelně chyběl třinecký útočník Aron Chmielewski.

Postup: Rumunsko.

Sestup: Nizozemsko.

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Rumunsko 5 3 2 0 0 18:9 13 2. Polsko 5 4 0 1 0 27:13 13 3. Japonsko 5 2 0 0 3 16:17 6 4. Estonsko 5 1 1 1 2 15:16 6 5. Ukrajina 5 1 0 1 3 17:20 4 6. Nizozemsko 5 1 0 0 4 7:25 3

II. divize skupina A Bělehrad (Srbsko)

O postupu Srbska se rozhodlo vlastně během prvního dne turnaje, kdy porazilo rivaly z Chorvatska 3:1 a vzájemný zápas nakonec rozhodoval. Dres Austrálie oblékl rodák z Českých Budějovic Josef Rezek, vedoucím týmu byl Petr Cirkl. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Vilim Rosandič, mladší bratr slovenského reprezentanta Mislava Rosandiče.

Zatímco jako týmu se Belgii nevedlo a padá o divizi níže, dva hráči se prosadili individuálně. Útočník Bryan Kolodziejczyk byl s 9 body (2 góly + 7 asistencí) nejproduktivnějším hráčem turnaje, další forward Sam Verelst skončil v bodování třetí se 7 body (4+3). Sestup Belgičanů neodvrátil ani gólman Wouter Peeters, kterého si na draftu NHL v roce 2016 vybralo ve 3. kole (83. místo) Chicago.

Postup: Srbsko.

Sestup: Belgie.

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Srbsko 5 3 1 0 1 20:14 11 2. Chorvatsko 5 3 1 0 1 19:9 11 3. Austrálie 5 3 0 1 1 14:10 10 4. Španělsko 5 2 0 2 1 14:16 8 5. Čína 5 1 0 0 4 14:21 3 6. Belgie 5 0 1 0 4 11:22 2

II. divize skupina B Mexiko City (Mexiko)

Na turnaji v mexické metropoli byla patrná česká stopa. Koučem vítězného týmu Izraele byl Robert Holík. Někdejší hvězda NHL během sezony vedla výběry židovského státu i na šampionátech do 18 i do 20 let. Také druhý Island měl na lavičce českého trenéra Vladimíra Kolka. Mezi jeho svěřenci byl i šestadvacetiletý útočník Miloslav Račanský, který hokejově vyrůstal v Havlíčkově Brodě a na Islandu působí od roku 2013. Mezi čárovými sudími působil na turnaji i Tomáš Brejcha.

Postup: Izrael.

Sestup: KLDR

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Izrael 5 4 1 0 0 32:16 14 2. Island 5 3 0 0 2 26:15 9 3. Nový Zéland 5 3 0 0 2 26:18 9 4. Gruzie 5 2 0 0 3 18:27 6 5. Mexiko 5 1 0 1 3 17:25 4 6. KLDR 5 1 0 0 4 19:37 3

III. divize Sofia (Bulharsko)

V Sofii prošli turnajem suverénně domácí hokejisté. Nejproduktivnějším hráčem vítězného týmu i celého šampionátu se stal devatenáctiletý útočník Miroslav Vasiljev (10 gólů + 6 asistencí), který v uplynulé sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi v české juniorské lize. V 40 zápasech nasbíral 8 gólů a 14 asistencí.

Postup: Bulharsko

Sestup: Jihoafrická republika

Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Bulharsko 5 5 0 0 0 39:7 15 2. Turecko 5 3 0 0 2 21:17 9 3. Turkmenistán 5 2 0 1 2 21:21 7 4. Lucembursko 5 2 0 0 3 15:20 6 5. Tchajwan 5 1 1 0 3 23:35 5 6. JAR 5 1 0 0 4 18:37 3

Kvalifikace III. divize Abú Zabí (SAE)

V nejnižším patře světových šampionátů se nakonec o postupu do III. divize nerozhodovalo na ledě, ale v kanceláři vedení turnaje. Před posledním hracím dnem vyšlo najevo, že dosud suverénní Kyrgyzstán nasadil hráče ruského a kazašského původu, kteří neměli „správně upravené“ občanství Kyrgyzstánu. A tak byly první čtyři zápasy kontumovány a byť Kyrgyzstán v tom posledním Spojené arabské emiráty porazil, postup slavil domácí tým.

Výběr Kuvajtu vedl český trenér Pavel Arnošt a mezi čárovými rozhodčími figuroval Jiří Gebauer.

Postup: Spojené arabské emiráty.