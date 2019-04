Maďaři nestačili na Korejce, nováček z Litvy potrápil Bělorusy

Korejci i Bělorusové hráli před rokem v Dánsku elitní skupinu MS, a tak patří spolu s domácím Kazachstánem k hlavním favoritům na dvě postupová místa. Bez šancí by neměli být ani Slovinci v sestavě s hvězdným útočníkem Anže Kopitarem z Los Angeles.

Jihokorejský tým dorazil do Kazachstánu v omlazené sestavě, tentokrát pouze se třemi hráči se zámořskými kořeny. Kouč Jim Paek znovu spoléhá především na brankáře Matta Daltona, defenzivu pak řídí Alex Plante a Eric Regan. Útoky jsou ale čistě korejské.

„Pomohly nám zkušenosti z minulé sezony, kdy jsme si zahráli na olympiádě a v nejvyšší divizi MS,“ říkal po vítězném duelu autor dvou branek Sang Wook Kim. „Do našeho týmu naskočilo několik nových mladých kluků a vedli si opravdu dobře. Máme za sebou povedenou přípravu a doufám, že se to přenese i do tohoto turnaje,“ dodal.

V maďarském táboře vládla po utkání o poznání pochmurnější nálada. Svěřenci trenéra Gergelyho Majorosse sice svého asijského soupeře přestříleli 37:28, ovšem s produktivitou byli na štíru. „Soupeř výborně bránil, nedostávali jsme se k dorážkám,“ ulevil si obránce Bence Sziranyi. „No a pak tu byly ty jejich rychlé brejky....“

Hokejisté Litvy před rokem ovládli před domácím publikem MS třetí výkonnostní úrovně a jejich první vystoupení v Nur-Sultanu naznačilo, že by nemuseli být úplnými outsidery. Favorizované Bělorusy zaskočili v úvodu dvěma góly a i když soupeř dokázal postupně otočit na 4:2, závěr duelu byl po trefě Gintautase z 53. minuty opět napínavý.

„Byl to první zápas a přinesl chyby, to se stává. Teď půjde o to poučit se z nich a zlepšit se, “ konstatoval běloruský trenér Andrej Sidorenko.

V sestavě Litvy nakonec chybí 46letý veterán Darius Kasparaitis, naopak do turnaje naskočil a gól si připsal o šest let mladší útočník Dainius Zubrus, který odehrál v NHL (včetně play off) 1398 duelů za Philadelphii, Montreal, Washington, Buffalo, New Jersey a San Jose.

„Bojovali jsme, ale nebyla to naše nejlepší hra, můžeme hrát lépe,“ řekl Zubrus po zápase. „Ale nebyli jsme zase tak daleko od výhry nad skutečně dobrým týmem. Hlavu vzhůru, čekají nás další zápasy.“