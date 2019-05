Postupový sen Slovinců se rozplynul, Maďaři slaví první výhru

Ve čtvrtek prohráli 1:4 s Běloruskem, pro které to byla naopak třetí výhra v turnaji. Poprvé uspěli Maďaři, kteří zdolali nováčka z Litvy 4:1.

„Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme měli několik přesilovek, ale nedokázali jsme je využít. Pokud by se nám podařilo vyrovnat nebo třeba i průběh otočit, do třetí části hry bychom šli v jiném rozpoložení,“ ulevil si po zápase slovinský kapitán Kopitar. „Teď před sebou máme jasný cíl, zabrat v posledních dvou zápasech a vyhnout se sestupu.“



„Nebyl to vůbec snadný zápas,“ konstatoval běloruský kouč Andrej Sidorenko. „Klíčové bylo, že jsme přežili celkem osmiminutový úsek v oslabení ve druhé třetině. Hráči prokázali obrovský charakter.“



Maďarským hrdinou v zápase s Litvou se stal útočník István Bartalis, který dva góly dal a u jednoho asistoval. „Konečně jsme dokázali střílet góly, což byl největší rozdíl oproti předchozím duelům. Po první výhře si můžeme trochu oddychnout a připravit se na další boje. Šance na postup stále žije,“ míní Bartalis. „Musíme ale stejně jako dne hrát jako tým, ne jako jednotlivci. Vystavíme hráz na naší modré čáře a pak se může stát všechno,“ tvrdí odhodlaně.



Kanadský kouč Litvy Daniel Lacroix uznal sílu soupeře. „Byla to těžké, náš tým vypadal dost unaveně. A mohlo to být pro nás ještě horší, protože soupeř neproměnil řadu dalších šancí. Den odpočinku pro nás přichází v pravý čas.“

MS v ledním hokeji I. divize skupina A Nur-Sultan (Kazachstán) Litva - Maďarsko 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky: 19. Kumeliauskas - 9. a 16. Bartalis, 16. Bartalis, 27. Erdely, 37. Sofron.



Bělorusko - Slovinsko 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky: 4. Šarangovič, 46. Jevenko, 50. Platt, 59. Demkov – 44. Sabolič.



15:30 Korea - Kazachstán