Dobrý kluk! Teplý našel zastání u Varadi, chválí ho i trenér Chicaga

„Pokud si vás Michal pustí k sobě, poznáte, že jde o velice dobrého, inteligentního a otevřeného kluka s chutí zlepšovat se. Je potřeba, abyste si k němu jako trenér našel cestu. Nám se to loni s kolegy podařilo, odvděčil se velice dobrým výkonem,“ myslí si Václav Varaďa.



Ano, Teplému se pod ním loňský šampionát juniorů v Ostravě a Třinci po individuální stránce povedl. Ačkoliv se ani tehdy střelecky neprosadil, s pěti asistencemi získal nejvíc bodů z celého týmu.

I díky tomu v dubnu podepsal nováčkovský kontrakt s Chicago Blackhawks, na jejichž kempu v posledních dnech zámořské elitě ukazoval, zda v něm vězí potenciál pro NHL. Do Spojených států zamířil Teplý ihned po konci juniorského šampionátu společně s obráncem Michalem Krutilem.

A jak mu to jde?



„Na ledě si ho všimnete. Je sebevědomý a disponuje velmi dobrou střelou. Ještě musí zapracovat na spoustě aspektů, ale vypadá to, že to zvládne. Je skvělé, že ho tu máme, že mu můžeme ukázat, co znamená být hokejistou NHL,“ vyjádřil se jen pár dní zpět hlavní kouč Colliton.

Teplého gól v tréninkovém utkání Blackhawks:

Reportér respektovaného serveru The Athletic Scott Powers o něm píše: „Neuhrane vás bruslením, to je důvod, proč jsou někteří skeptičtí, zda dosáhne na NHL. Ale jestli něco, tak na téhle úrovni tvoří ofenzivu. Střelou a instinktem útočníka patří k elitě.“



Čtete velice rozdílná slova oproti tomu, co o Teplém pronesl při hodnocení mistrovství světa Filip Pešán.

„Nebyl jsem z něj na mistrovství světa nadšený... Takový hráč měl být lídrem našeho týmu, s tím máme konkurovat Kanadě a Americe?“ řekl. Je pravdou, že slabšího bruslení si na kempu Blackhawks všiml i redaktor listu Chicago Sun-Times Ben Pope a upozornil na to na Twitteru.

Pešán se vrátil také k turnaji Karjala, na němž Teplý v seniorské reprezentaci debutoval a kde byl prý z jeho přístupu k tréninku v šoku a musel na něj zvýšit hlas.



Teplý situaci v rozhovoru pro iDNES.cz popsal. Měl mu utéct puk, aniž by pro něj ihned dojel. „Pokračoval jsem ve cvičení s tím, že mi kluci pošlou další, abych nezdržoval. V tom pan Pešán bouchnul. Myslel jsem ale, že se tohle nedělá. Existuje nepsané pravidlo, že se veřejně nejmenuje. Potvrdilo se mi, jaký ten člověk je,“ mrzelo bezprostředně po Pešánově kritice Teplého.

Další povedená akce a asistence Teplého u gólu v modelovém utkání Blackhawks:

Brandon Cain @brandonmcain GOAL. Philipp Kurashev taps in the rebound from Michal Teply's shot. Team White 4-1 #Blackhawks https://t.co/3qhyZyBBee oblíbit odpovědět

Varaďa si nemyslí, že má taková situace být záminkou k tak ostré a veřejné kritice. „Aspoň podle toho, co Michal popisoval. I když to možná byla slabší chvilka, že to vypustil, nemělo by to zásadně ovlivnit náhled na toho kluka,“ tvrdí. „Vždyť to může Michala poznamenat. Samozřejmě mu přeju, ať to hodí za hlavu a soustředí se na svůj hokej.“



Za hlavu musí Teplý hodit i letošní šampionát dvacítek v Edmontonu, kde i přes velkou roli nesplnil hlavní úkol - Česko bodově táhnout. V pěti zápasech zapsal pouhé dvě asistence.

Co se týče výkonu a dalších aspektů hry na ledě, najdete jen málo výčitek.

„Sice nedal branku, ale do šancí se dostával. Vyčníval,“ říká Varaďa a plně se tak shoduje s Václavem Nedorostem, sportovním ředitelem Mladé Boleslavi, kde Teplý tři měsíce trénoval a odehrál jedno utkání. Nedorost řekl: „Ano, zakončení bylo slabší, alespoň se do něho ale dostal. Patřil k našim nejlepším.“

Hlavní trenér Karel Mlejnek se poprvé od hodnocení turnaje také vyjádřil, mimo jiné k tomu, že s ním měl Pešán probírat vyřazení Teplého z nominace na šampionát. „Za konečnou nominaci není zodpovědný nikdo jiný než hlavní trenér dvacítky. Zpětně bych ji udělal stejně. Celý tým jsem od prvního srazu ve Vyškově do skončení mistrovství vnímal jako tým. Od prvního do posledního hráče, všichni chtěli udělat každou vteřinu to nejlepší pro úspěch. Michal byl součástí tohoto týmu,“ tvrdí Mlejnek.

„I já s mými tehdejšími kolegy u juniorské reprezentace o něm mluvíme určitě dost kladně, co se týče výkonů a přístupu,“ dodává Varaďa. „Dokázal si před rokem poradit v situacích, v kterých to ostatní nedokázali. A prakticky stejně o něm mluví můj kamarád a spoluhráč z mého působení v Buffalo Sabres James Patrick. I to je důkazem, že můj názor není mimo mísu.“

Patrick vedl Teplého minulou sezonu v zámořské juniorské soutěži WHL v týmu Winnipeg Ice, kde český útočník nastřádal 63 bodů (29+34) v 53 zápasech.

Další utkání přidá Teplý zřejmě v zámoří. Ne hned v NHL, krátce před startem sezony byl odeslán na farmu do Rockfordu do nižší AHL.