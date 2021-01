Naštvaný Nedorost: Pešán není bůh, co má teď Teplý dělat? Je mi ho líto

„Nemůže takhle natřít 19letého kluka. Kdyby to byl můj syn, řešil bych to úplně jinak, to říkám zcela upřímně. Co teď Michal může dělat, když dostal od šéftrenéra českého svazu takovou reputaci,“ durdí se Václav Nedorost v rozhovoru pro iDNES.cz.



Teplého zaskočila Pešánova kritika: Tohle se nedělá, nejsem flákač Rozhovor s Michalem Teplým z Chicaga o Pešánově kritice

Myslíte, že může Pešánova kritika Teplému ublížit?

Samozřejmě! Nemyslím si, že je pravda, že si může říkat, co chce. Není žádný bůh, jsme si všichni rovni. Vy, já, on, Michal. A český hokej toho kluka může potřebovat. Kolik takových Čechů se smlouvou v NHL máme, že ho takhle natřel?

Vy jste s Michalem mluvil?

Psal jsem mu sms. Mluvil jsem s jeho otcem, že se Michala jako klub samozřejmě zastaneme, protože u nás nebyl sebemenší problém. Je to mladý kluk, doteď se na vše těšil, než přišla tahle slova vlastně od nejvyššího muže českého hokeje. Je mi Michala líto. Zjišťoval jsem si, jak to všechno bylo, a není pravda, co bylo řečeno.

Co jste tedy zjistil?

Trenér dvacítky Karel Mlejnek mi řekl, že s Michalem neměli za celou dobu jediný problém v jeho přístupu. I já ho za ty tři měsíce u nás poznal jako velice pracovitého kluka. Ano, na Karjale se seniorskou reprezentací byli kluci zahlcení, ale já se vůbec nedivím, vždyť co se dělo? S nároďákem trénovali dvakrát denně poté, co si u nás prošel karanténou a covidem.

Dokážu si představit, že covid mohl mít na jeho výkon vliv.

Před Karjalou byla doba, kdy jsme prošli nemocí a karanténou, vrátili se na dva dny na led a soutěže se zase na několik týdnů úplně zavřely. Byli jsme týdny a týdny bez ledu, než odjeli na reprezentační turnaj. Michal asi nebyl jediný zahlcený. Proč to na něj takhle svalit, že třeba on a jiní nestíhali klukům z ruské KHL?

Co vše Pešán o Teplém řekl? „Nechtěl jsem o tom mluvit před MS dvacítek, abych tým nerozhodil. Je ovšem nemyslitelné, abych na Michala Teplého musel zvedat hlas kvůli přístupu k tréninku. S Karlem Mlejnkem jsme dokonce uvažovali o jeho vyřazení z týmu. To jsou věci, o kterých se na povrchu moc neví. Nemluvili jsme o tom, abychom tým udrželi v bublině a v klidu. Byl jsem v šoku, jak hráči v tréninku vypadají a jak k němu přistupují. Pozor, nebyli to všichni. Speciálně se jednalo o něj. Nebyl jsem z něj nadšený ani na mistrovství světa. Já doufám, že to pro něj byla ostuda. A doufám, že pro něj bude ostuda, až si přečte v novinách to, co jsem před pár okamžiky řekl. I když měl za sebou těžký půlrok, spekuloval o přestupech. Potom si vybral Mladou Boleslav, kde hrál sice extraligu, ale osm minut za zápas. Náš nejlepší hokejista této kategorie hraje tak málo v nejvyšší soutěži, potom jsme složitě jako svaz pomáhali, aby mohl být uvolněný z Chicaga do Litoměřic. Odehrál tam tři čtyři zápasy velice podprůměrně. A takový hráč měl být lídrem našeho týmu, s tím máme konkurovat Kanadě a Americe?“

Jak byste to vy jako otec vnímal, kdyby šéftrenér kritizoval vašeho syna?

Jak bych to mohl vnímat, samozřejmě blbě. Mám za sebou 20letou kariéru hokejisty, kdybych zjistil, že se po synovi někdo vozí, určitě bych se ho zastal. Taky bych se mu snažil předat zkušenosti, které jsem nasbíral.

Myslíte, že se Teplý může sám bránit, aniž by si poškodil reputaci?

Těžko. Je to mladý hráč a vše má před sebou. Jen věřím, že ho to nepoznamená.

Co byste o něm jako o člověku řekl?

Michal je velice tichý kluk, pracovitý a s velikým talentem. Má před sebou spoustu práce, vybojoval si kontrakt v NHL, jsem přesvědčen, že bude mít dlouhou kariéru.

Už jste to naznačil, u vás tedy Teplý žádné problémy ohledně přístupu k tréninku nedělal?

I když byl na hraně sestavy, žádné známky naštvání neprojevoval. Trenéři s ním byli spokojení, já ho musel kolikrát brzdit, aby nechodil den před zápasem třikrát na led. Že má výraz, jaký má, to platí pro polovinu těch kluků, za to nemůže být nikdo trestaný. A na šampionátu juniorů patřil k nejlepším.

Osobně máte z mistrovství světa juniorů jaký dojem?

Semifinále a boje o medaile nabídly skvělé zápasy, všechno bylo o rychlosti, nasazení. Co umí mladí Kanaďané a Američané, Finové i Švédové, to je opravdu balzám pro moje oči.

A Teplý na vás působil jak?

Dokázal se alespoň dostávat do zakončení, byť v jeho případě bylo opravdu slabé.

Je to dvacet let, co čeští junioři vyhráli šampionát, vy jste u toho tenkrát byl. Jak těžké je ho vyhrát?

Tenkrát nám to asi nepřišlo ani moc těžké. Vyhráli jsme všech sedm zápasů. Samozřejmě potřebujete hodně štěstí, měli jsme velkou vnitřní sílu. Věděli jsme, že vyhrajeme.

A kdy budou moci Češi na medaile opět pomýšlet?

To bych taky rád věděl. Dokud neutvoříme konkurenční prostředí, jak tu každý zmiňuje, tak pravděpodobně dlouho.