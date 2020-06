Pešánově práci věřím, někdo to musí řídit, říká nový kouč dvacítky Mlejnek

Se svým novým úkolem nelení, s kádrem se seznámil minulý týden na kempu v Rokycanech, letní program plánuje s kolegy Davidem Brukem a Pavlem Trnkou podle toho, co jim omezená doba dovolí.

„Mám z toho dobrý dojem. Jsem hlavně rád, že jsme se s klukama poznali konečně naživo, byli disciplinovaní,“ vykládá Mlejnek v rozhovoru pro iDNES.cz.

43letého kouče bude v dalších měsících poznávat i veřejnost. Odkud se karlovarský rodák vypracoval? Právě na západě začínal, mezi lety 2013 a 2016 zachraňoval Energii od extraligového sestupu.

Pak dvě sezony pomáhal Filipu Pešánovi v Liberci jako asistent, načež splnil úkol postoupit s druholigovým Sokolovem do první ligy. A ve stejný čas poznával seniorskou reprezentaci po boku Miloše Říhy.

Jaká to byla u národního týmu zkušenost?

Hlavně o zodpovědnosti a závazku. Jsem vděčný, že mě Miloš oslovil. Díky tomu jsem přišel do kontaktu se spoustou kolegů a s nejlepšími hráči z NHL, poznal jsem nový pohled na mezinárodní hokej a vzpomínat budu celý život. Zaplaťpánbůh, že jsme měli kontrakt na dvě sezony a že se alespoň to první mistrovství světa povedlo.

Považujete ho za úspěšné? Medaili jste nezískali.

To mě samozřejmě hrozně štve, ale opravdu cítím, že bylo povedené. Proč by ne. Dostali jsme se do semifinále, sehráli extrémně kvalitní zápas o bronz s Ruskem. Pravidla Mezinárodní hokejové federace respektujeme, ale kdo ví, co by se dělo, kdyby se hrálo do zlatého gólu.

Teď vedete reprezentaci dvacítek. Neriskujete, když k juniorům jdete?

Moje historie mi říká, abych nad tímhle vůbec nepřemýšlel. Ve Varech jsme byli od začátku odsouzení k neustálému boji o záchranu. Nesestoupili jsme, dobrý. Pak Sokolov, chtěli do dvou až tří let postup, vyšel hned v úvodní sezoně. Taky dobrý. Oslovil mě Miloš Říha, hned jsem řekl, že si toho cením. Já sám teď rozděluju dvě své role, trenéra dvacítky a trenéra českého hokeje. Je třeba pracovat na obou, aby byla úspěšná nejen moje kategorie, ale i celková výchova hráčů do budoucna.

Vzal jste práci, od níž trenéři odchází bez úspěchu.

Vnímejme rozdíl mezi tím, co se publikuje jako neúspěch a co jím opravdu je. Přede mnou vedli juniorku opravdu renomovaní a kvalitní trenéři, já před nimi smekám klobouk dolů. Odvedli takový penzum práce!

Ze Sokolova k národním týmům, to je docela velký postup, ne?

Tohle jsem ještě nikde neřekl. Kdybych po mém návratu z Liberce nepřijal práci v Sokolově, v životě se o mně nebavíme. Nikdy byste mě nebrali jako sokolovského trenéra, ale jako asistenta z Liberce.

Tam jste pracoval pod Filipem Pešánem, současným šéftrenérem českého hokeje. Co po vás vyžaduje?

Spolu s Kubou Petrem (kouč osmnáctiletých) jsme se shodli, že je potřeba propojit hokejové prostředí. Tak, abychom produkovali hráče - nechci říct světové třídy, ale ty, kteří se dotknou excelentnosti.

Jste Pešánův trenér?

Jsem jeho kolega. Co to je „Pešánův trenér“?

Jestli si vás vybral jako svého člověka.

Když tam bude Vomáčka, budu Vomáčkův trenér. Podle vaší rétoriky jsou i Karel Beran a Václav Eismann „Pešánovi trenéři“. Beru to zkrátka tak, že každou organizaci musí někdo řídit. A když něco řídíte, lidi si do pozic dosadíte. Vy máte nad sebou taky lidi a jste tedy jejich.

Chováte k panu Pešánovi důvěru?

Chovám k němu respekt jako ke kolegovi. A ano, věřím jeho práci a představám, jinak bych do toho nešel. Zároveň to neberu jako šanci jen pro sebe. Mohl jsem zůstat v Sokolově nebo přijmout nabídku extraligového týmu, jenže taková nabídka se neodmítá. Opravdu.

Troufnete si nahlas říct, že chcete s dvacítkou medaili z mistrovství světa?

Ne, to říkat nebudu. Každý sport je o tom, abyste se co nejlépe připravil na následující vrchol. Další utkání.

Nemáte dlouhodobé cíle?

Co to je? Jasně, plánuju, vidím, ale netipuju. Nechodím sázet. Mě teď zajímá další kemp, abych hráče co nejlépe poznal. Jak budeme koncipovat mužstvo, jaké role hráčům dáme.

Už dříve jste mluvil o společné práci s Jakubem Petrem, vydáte se i do zámoří?

Měli jsme plán jet na turnaj Hlinka Gretzky Cup do Kanady, ale ten se bohužel zrušil. Na rovinu říkám, že aktuální plán nemáme. Super je, že svaz vytvořil analytické oddělení, takže máme k dispozici sestříhané zápasy, tomu dnešní technologie nahrává.

Co říkáte na proslov trenéra Martina Stloukala?

Nebudu rozporovat obsah. Forma je nešťastná, určitě měla být mírnější, co se týká výrazů. Ale neznám intenzitu, protože jsem si to nepustil. A ani nechci! Četl jsem to a chápu pojem nadsázka, jen mi přijde, že v nadsázce můžete použít jiné výrazy.

Je obecně potřeba na mladé zvyšovat hlas?

Neřeknu jak často, ale je. A zase, jde o formu, autorita se dá budovat i bez častého zvyšování. Taky si myslím, že kdyby je nevyzval, ať si to nahrají, v životě by si to ti kluci nedovolili nahrát. A v dnešní době sociálních sítí... Co dodat.