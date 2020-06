Klub bez vysvětlení pokutuje Stloukala. Kouč z nahrávky už prosí o klid

Tisková zpráva Techniky Brno Na prvním místě zdůrazňujeme, že nešlo o veřejný projev, jehož cílem by bylo vyjádření názoru trenéra nebo klubu na příslušníky jakékoliv rasy či národnosti. Pokud v projevu zazněl výrok, který by mohl, vytržený z kontextu, tento dojem vyvolat, potom se těm, kterých se dotknul, klub veřejně omlouvá a zdůrazňuje, že nebylo cílem tohoto projevu nikoho urazit ani hanobit. Trenér Martin Stloukal byl podle interních pravidel klubu potrestán srážkou z finanční odměny za trénování za měsíc červen 2020. Považujeme za nutné na tomto místě veřejnosti sdělit, že v řadách hráčů našeho klubu mnoho roků působí hráči mnoha národností (Turci, Slováci, Rakušané, Ukrajinci, a dokonce i hráč původem z Afghánistánu) a ras. Nikdy jsme jako klub (ani hráči samotní) žádný rasový problém nezaznamenali. Opakovaně tedy vylučujeme rasový podtext promluvy trenéra. Klub považuje za nutné sdělit, že pod vlivem mediálního tlaku by bylo nejjednodušším řešením trenéra odvolat, což by jistě potěšilo mnohé novináře i toho, kdo nahrávku všem médiím rozeslal. Nicméně pro ty, pro které náš klub působí, tedy pro hokejovou mládež, by šlo o naprosto nevhodný návod, jak postupovat, pokud se jim nelíbí nároky nějakého trenéra. Že je pohodlnější nahrávat svého trenéra, a až mi nebude trenér vyhovovat, tak to, co trenér říká v zavřené kabině, zveřejnit, namísto toho, aby na sobě hráči začali systematicky pracovat. Zobrazit více Sbalit