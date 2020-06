Hrachovina hájí trenéra z nahrávky: Doba je zvrácená, zažili jsme horší

Právě omluvu po Stloukalovi vyžaduje od minulého týdne výkonný výbor hokejového svazu, který předal věc k prošetření ještě disciplinární komisi. Vytkl mu vulgarismy a odsoudil „výroky se zjevně rasistickým podtextem“.

Stloukal reagoval na twitteru tím, že se nemá za co omlouvat, s čímž souhlasí i Hrachovina. „Tahle doba je zvrácená a jediný argument je rasismus. Každý, kdo byl v hokejové kabině, určitě zažil i horší příklady. Já se tomu zasmál a řekl si, že konečně má někdo koule říkat v dnešní hyperkorektní době věci na pravou míru,“ uvedl pro tn.cz.

A dodal: „Kdo chce poslouchat, tak slyší, že spousta pasáží je řečená v nadsázce. Ono je těžké, zaujmout dnešní 15leté “děti”. Musíte k nim mluvit takhle, aspoň podle mého názoru, jinak je nezaujmete a nebudou vás brát ani poslouchat, a těžko si něco vezmou k srdci.“

Podle něj je situace úplně stejná i ve Finsku, kde dlouhá léta působil. „A kdo říká, že není, tak lže.“

Hokejoví odborníci mají jiný názor, ostře se proti Stloukalovi ohradil Dominik Hašek, Luděk Bukač mladší v rozhovoru pro iDNES.cz řekl: „Pokud chcete poučit mladého hráče, dá se to říct úplně jinak. Zarážející také je, když se čeští hráči dostanou do zahraničí, do Finska nebo Švédska a chovají se úplně jinak. Stejné to je s trenéry.“

Trenér a psycholog Marian Jelínek upozorňuje, že „máme zodpovědnost za to, v jakém prostředí mládež vyrůstá“.

„Mládež je dneska trošku rozmazlená. Podívejte se, kolik kluků pozdraví vrátného, když přijdou na zimák. Trenér to má těžké, ale v životě jsem žádnému klukovi neřekl, že je pitomej,“ nabídl pohled Zbyněk Zavadil.



„Neřeknu jak často, ale na mladé je potřeba zvýšit hlas. Zase jde o formu, autorita se dá budovat i bez častého zvyšování,“ myslí si trenér reprezentační dvacítky Karel Mlejnek.



I tyhle názory Hrachovinu zaráží, podle něj se Stloukala veřejnost zastávala do doby, než „přišli dva odborníci a řekli, že je to komedie a rasismus“. S brněnským trenérem se zná odmalička, vyrůstal pod ním na základní škole a prý vděčí právě jemu za to, že v šestnácti letech odešel do Finska.

Tam se Hrachovina po sezoně v Liberci opět vrací.