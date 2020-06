O rok odložené sliby. Juniorům v Česku bude opět chybět konkurence

Systém ligy akademií První část bude dvoukolová „každý s každým“ (38 kol). Do nadstavbových skupin A, B, C postoupí dvanáct nejlepších (do skupiny A půjdou 1., 6. 7. a 12., do skupiny B 2., 5., 8. a 11. a do skupiny C 3., 4., 9. a 10.). Družstva z prvních tří příček získají bonifikaci šesti bodů a družstva ze čtvrté až šesté příčky bonifikaci tří bodů. Ve druhé fázi se každý utká s každým čtyřikrát, to znamená dvanáct kol. Týmy z prvních dvou míst skupin A, B a C a dva nejlepší z jejich třetích míst postoupí do play off. Čtvrtfinále, semifinále a finále sehrají na dvě vítězná utkání, vítěz získá mistrovský titul. Družstva, která v první části skončí na 13. až 20. příčce, se utkají dvakrát každé s každým (tedy 14 kol), do této části si dosavadní výsledky přenesou. Přímý sestup čeká nejhorší čtyři celky, pokud mezi nimi bude Salcburk, nebo nejhorší tři, pokud se Salcburk umístí na 1. až 16. příčce. Nejslabší zbývající mužstvo, tedy buď z 16. místa (v případě přímého sestupu Salcburku), nebo ze 17. místa, se utká v baráži na dvě vítězná utkání systémem doma – venku – doma s vítězem Extraligy juniorů. Vítěz této série získá právo účasti v Juniorské lize akademií pro sezonu 2021/22. zdroj: hokej.cz Zobrazit více Sbalit