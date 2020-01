Český skaut po nezdaru juniorů: Neumíme vychovat rozdílové hráče

Domácí tým od zápasů o medaile dělila výkonnostní propast, která se podle Vopata vykreslí i v prvních kolech červnového draftu NHL.

z letošního výběru může startovat i na příštím MS, které hostí Kanada. 138 minut nasbírali Češi za tresty, v jiné statistice na MS nevládli.

„Češi hráli srdcem,“ vyzdvihne někdejší bek a nyní hlavní evropský skaut St. Loius. Ale dodá: „Bylo evidentní, že za kvalitními soupeři jako Švédsko, Kanada i Rusko – ač jsme ho porazili – zaostáváme a v klíčových zápasech na ně nemáme.“



Proč?

Jako hlavní důvod vidím, že nemáme rozdílové hráče. Bylo to mužstvo průměrných hráčů a bojovníků, kteří se umí semknout.

Zaujme lovce talentů bojovník?

Rozdílový hráč si oči skauta najde vždy sám. Speciální nahrávkou, pěkným gólem, dobrou kličkou. Skaut se na něj ani nezaměřuje, ale to ho přitáhne. Na bojovníky se musíte soustředit. Jestliže jich máte na ledě dvacet, těžko vynikne jeden. Ale i borci s výjimečným charakterem jsou potřební pro NHL.

Jan Vopat na exhibici v Litvínově

Parta bojovníků získala pro St. Louis naposledy Stanley Cup. Zaměřujete se na ně teď?

Především koukáme na hráče s individuálními dovednostmi a tvoříme si jejich seznam. V budoucnosti mohou hrát hlavní roli, mají vliv na zápas, rozhodují je. Rozdíloví hráči jsou draftovaní v prvním, druhém a třetím kole. Až dojdou, přichází na řadu bojovníci do třetích a čtvrtých lajn.

Schválně, jak nyní vypadá u Blues seznam branců pro draft?

Když se bavíme o prvním kole, jsou tam hráči ze Švédska, Finska a Ruska. Samozřejmě nechybí Kanada a Amerika. A opět je tam i Německo, protože má další talenty.

Cítíte i u kolegů, že čeští mladíci přestávají být žádané zboží.

Letos určitě, ale kolikrát je to nárazové. Měli jsme silný ročník 1999 – Nečas, Chytil, Zadina a Kaut. Dva roky po sobě byli dva kluci v prvním kole. Když se teď objeví někdo výjimečný, častěji to je v Německu nebo Švýcarsku než u nás.

Máte vysvětlení?

Je to debata na hodiny, která začíná už u mládeže, ale zkráceně zopakuju: Neumíme rozdílové hráče vychovat. A to minimum, co nyní máme, vyrostlo převážně někde jinde – v Kanadě, Finsku nebo Švédsku.

Proč zrovna Švédové mají z Evropy poslední dobou největší zastoupení na draftu?

Především to začíná od raného věku. Hokej mají pojatý, aby děti bavil. Funguje to do nějakých čtrnácti patnácti let. Nehraje se, kdo udělá víc chyb. Nikdo neřve, děti se nestresují. Jen ať se ukáží, co v nich je. Dám příklad.

Povídejte.

Neříkám, že se to děje všude, ale u nás ve třetí třídě udělá kluk chybu, prohraje se a trenér mu vynadá před celou kabinou. Co udělá kluk příště? Bude se bát, aby nedostal vynadáno. Neudělá chybu, ale za cenu toho, že puk odhodí. Netroufne si na kličku, při níž by mu někdo vypíchl puk. V dětech je talent, ale potlačíme ho. Proto v kategoriích do 18 a 20 let máme dvacet průměrných hráčů a bojovníků, kteří ale nejsou schopní udělat kličku a strhnout zápas.

Zaujal vás nějaký krajan na turnaji? Třeba Myšák s Pytlíkem by se prý mohli přiblížit k prvnímu kolu draftu.

Nezlobte se, draftovaného kluky bych nerad komentoval. Vyzdvihl bych ale výkony Lukáše Dostála. Chytá výborně ve Finsku, strašně se mi líbí jeho vyrovnanost a klid. Tým podržel proti Rusům a držel ho i přes chybu i proti Švédům. V hlavě to má srovnané a pokud se nestane nic zásadního, kariéra v NHL ho nemine.

Předloni a daleko dřív než Dostál byl draftovaný třeba Němec Bokk, který mu na šampionátu dal dva góly. Proč si ho St. Louis vybralo v prvním kole?

Tehdy hrál ve švédském Växjö za juniorku, kde jednoznačně dominoval. Zvládal přejít jeden na jednoho, nahrát do šance, sám je proměňovat. Ukazoval to i teď na turnaji. Pamatuju si, že jsme měli výběry jako devětadvacátí, ale vytrejdovali jsme si pozici s Torontem, který měl výběr 25. Dominika jsme chtěli získat a báli jsme se, že nám ho tři týmy před námi vyfouknou.

Mimochodem, co říkáte na úroveň nejvyšší juniorské soutěže v Česku?

Není nijak valná. Podle mě by juniorská soutěž měla být po extralize druhá nejkvalitnější soutěž v zemi. Spousta kluků hraje v první lize, čímž trpí juniorská soutěž. Hraje v ní spousta košíkářů a dorostenců, kteří na vyšší úroveň nemají. Klidně bych soutěž i o rok postaršil, což znamená, že by juniorku klidně letos mohl hrát ročník 1999. Třeba ve Finsku hraje juniorskou ligu i omezený počet kluků z ročníku 1998 a jak ta soutěž vypadá.

Většina znalců spíš navrhovala redukci počet klubu. A po necitlivém zásahu svazu ji řeší soudy.

Nevím, jestli je za současných podmínek správný krok i z jiného pohledu. Pokud chcete zúžit extraligu, kdy má být cílem zvýšení konkurence, musí se zároveň hráčům z vyřazených týmů umožnit přestup zdarma. Pokud se nezruší tabulky, může klub chtít za juniora stovky tisíc. Cenu přesně nevím, ale těžko někdo něco podobného zaplatil. Možná teď můžu trochu narazit, ale byl bych pro uzavření juniorské extraligy.

Jak to?

Jakékoliv další ořezávání povede k tomu, že trenéři to budou rvát přes starší a mladší nevyvinutí budou trpět. Takhle by se dal trenérům klid na práci. Jestli někdo vypadá, že by mohl být rozdílový, nechte ho v tom! Udělejte maximum. Veďte ho k tomu, aby eventuálně za dva roky byl hráč, který nám v současnosti v reprezentacích chybí.