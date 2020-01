Kluci se musí ponaučit, jinak nebudou hrát mužský hokej, řekl kouč Varaďa

Co si tahle generace z turnaje odnese?

Budou to mít těžké, jestli se budou snažit urvat místo v dospělém hokeji. Když dostanou šanci, takové věci a fauly nemůžou dělat. Musí být zodpovědní v obranném a útočném pásmu. Musí být na ně spolehnutí v disciplíně s pukem i bez něj. Pokud to budou dělat, mají šanci uspět i ve světovém hokeji.

I ve čtvrtfinále se opakovala hloupá vyloučení. Byl jste jako trenér zoufalý?

Apeluju na hráče, aby to nedělali a když to přijde, nemůžu jich pět nebo šest posadit. Kluci se z toho musí ponaučit, což je pro jejich další průběh kariér důležité. Pokud to budou opakovat, nebudou a nemůžou hrát v mužském hokeji. Tohle nás stálo i tady asi lepší umístění, než máme teď.

Jak byste zhodnotil čtvrtfinále?

Čelili jsme velké kvalitě týmu Švédska. V první třetině to bylo z naší strany hodně nervózní. Po zbytečných vyloučeních jsme se bránili docela dobře, ale inkasovali jsme. Zlomový okamžik byl druhý gól v naší přesilovce, když Lukáš Dostál ztratil kotouč a lacino jsme inkasovali. Druhou třetinou jsme odehráli nejlíp ze všech, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, mohli jsme si pomoct brankou. Jenže v průběhu utkání si švédský tým kontroval vedení. My jsme se přes snahu nedokázali prosadit v útočném pásmu a vytvořit si další šance. Takový výsledek je zklamání.

Předchozí zápas jste kvůli nediscplinovanosti jasně podlehli i Kanadě. Kazí poslední dvě vystoupení váš dojem ze šampionátu?

To je... Fauly prostě byly šílené. Stály nás lepší umístění, taky v oslabeních si hráči sáhli na dno a potom potřebnou sílu v sobě neměli.

Jak bylo těžké vyzrát na suverénní Švédy?

Za stavu 0:3 jsem z týmu cítil, že má slinu a chuť. Párkrát to tam poskakovalo na brankové čáře, měli jsme pár příležitostí, ale nebyl na nás snad ani jeden faul. Nedokázali jsme švédský tým s jeho kvalitními obránci dostat pod soustavný tlak. Nepomohli jsme si přesilovými situacemi nebo góly a ve třetí třetině to bylo hodně těžké. I přes oslabení kluci to nevypustili, toho si na výkonu cením.

Šlo do týmu kromě odhodlání nabušit i něco dalšího?

Vnímám klíčové hráče, kteří byli zranění (útočníci Lauko a Jeník). Nemohli v turnaji pokračovat a v téhle fázi by nám pomohli, udělali by gólovou příležitost. Nakoplo by nás to třeba, to bych vypíchl jako hodně důležitý aspekt turnaje.

Na analýzy je brzo, ovšem dá další čtvrtfinálový krach brát jako odraz českého hokeje?

Nerad hodnotím, co bylo přede mnou. Zažil jsem dvě mistrovství světa a dvakrát jsme padli ve čtvrtfinále. I přes enormní snahu byla kvalita na hokejkách a v hráčích soupeře. A bylo to znatelné. Tyhle silné týmy můžeme porazit, ale v tomhle rozpoložení je nemůžeme porážet. Pokud je chceme někdy porazit a takové zápasy přijdou, musí hráči vypustit duši. Ty jsme taky měli, ale nesmíme dělat hloupé fauly a vyvarovat se laciným příležitostem pro soupeře. Taky musí zachytat gólman. Ty věci se musí skloubit a potom se výsledek může dostavit. Ale kdy bude?

Máte vysvětlení, proč jsou Švédové i hráči dalších silných soupeřů individuálně úplně jinde?

Je jiné trénovat takhle vyspělé týmy a čišelo to z nich. Čišelo to z ruského týmu, z Kanady, z Ameriky. My jsme takhle vyspělé hráče v Česku neměli. Věřím tomu, že kluci nehráli špatný turnaj a ve všech utkáních se vydali. A prostě na soupeře jsme neměli.

Co byste Čechům kromě faulů celkově vytkl?

Hrozné chyby, přidržení puku. Místo usnadnění a posunutí puku ho předržíme, přichází ztráty. Potom se to hasí fauly a to jsou věci, které se kluci musí odnaučit.

Jak byste popsal domácí šampionát z vašeho pohledu?

Velmi si vážím šance trénovat na mistrovství světa s kolegy, se kterými vidíme hokej podobně. Věřím, že jsme udělali maximum s celým týmem, včetně kustodů i masérů, aby hráči měli veškerý servis a byli připravení na soupeře. Nakonec nás provedení v zápasech dohnalo k výsledku, který je.

Máte chuť pokračovat u juniorské reprezentace?

Teď si potřebuju pár hodin, možná den odpočinout. Jako trenér určitě budu pokračovat a připojím se k mému týmu v Třinci. Co bude dál, to já nevím. Měl smlouvu na dvě sezony, která končí tímhle mistrovstvím světa. Práce s juniory a kolegy mě baví, ale co bude dál, to uvidíme.

Trenér u dvacítky to bude mít i dál těžké, souhlasíte?

Viděl jsem i skupinu našeho týmu do 18 let, která bude skutečně těžká. Budou to mít těžké všichni. I na dalším mistrovství. Čtvrtfinále nebude nikdy jisté, potřebujeme do hry dát srdíčko a tento turnaj jsme ho měli. Tím jsme si pomohli k výhře nad Ruskem a bodu s Amerikou. I přes srdce byla větší kvalita na straně soupeřů. Limitovala nás zbytečná vyloučení, kterých bylo spoustu. S tím se nedá vyhrát.