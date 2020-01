Pešán chce přežít těžkou dobu. Před juniorským MS ambice ani neměl

S novináři se sešel v Praze v pondělí dopoledne.

Zklamalo vás vystoupení českých hokejistů?

Beru to jako neúspěch. Zklamání jsem cítil před rokem s týmem okolo Nečase, ten byl silný, kdežto se současným mužstvem jsem moc velké ambice neměl. Výsledkově se šampionát ne úplně povedl, ale kolaps to nebyl. Výhra nad Ruskem, bod s USA... Ale ano, sedmé místo je zklamání.

Další otázku narušuje cinkání nesených skleniček o sebe. „Tak takhle nervózní jsme teď na svazu,“ žertuje Pešán.



Jak bude vypadat hodnocení?

Bude horší, během mistrovství jsme v Ostravě udělali seminář, kam přijelo tři sta trenérů. Poslechli si mě a Miloše Říhu, už tam jsem spoluprezentoval první analýzy zápasů s Ruskem a Německem a byl jsem velmi kritický. Na druhou stranu mě potěšilo, že kluci vystupovali jako jeden tým, to se mi hrozně líbilo. Měli těžký turnaj a hráli na hraně možností.

Není smutné, že považujeme v dnešní době čtvrtfinále jako úspěch?

Je to velmi smutné, ale jiné ambice teď mít nemůžeme, to je realita. Nejde jen o práci trenérského štábu na mistrovství světa. Nejde jen o poslední roky, je to obrázek celé společnosti.

Jaký?

Je přejedená, bez motivace. Kluci vyrůstají v komfortu, máme se v České republice moc dobře na to, abychom byli hladoví jako za komunismu. Jako jsou Rusové, jako jsou Kanaďané pyšní, Švédové vzdělaní a klidní. My se hledáme. Na svazu vymýšlíme cestu pro český hokej i společnost. A jak to kontrolovat, jak přemlouvat trenéry a rodiče, aby vůbec pracovali.

Špatný konec roku zažily i mladší kategorie do šestnácti a osmnácti let, viďte? (Obě reprezentace na turnajích ani jednou nevyhrály.)

Trochu mě to děsí, ale není to náhoda. Chceme přežít tuhle těžkou dobu a pak se zvednout. Všechny nás čeká hodně práce.

Jakou roli jste měl na mistrovství?

Připojil jsem se k Vaškovi Varaďovi (hlavnímu trenérovi), abych mu vytvořil podporu, jakou potřeboval. Částečně jsem suploval, pozoroval jsem tréninky soupeřů, scházel se se zajímavými jmény světového hokeje.

Jaký máte vy dva vztah?

Profesionální, komunikovali jsme spolu.

Proč jste jako šéftrenér a manažer chyběl na semifinálové a finálové zápasy?

Už jsem byl unavený, chtěl jsem se podívat na zápasy v televizi.