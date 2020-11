Karma za fňukání, píší Finům Rusové. My juniory nepodceníme, ujišťují Češi

Rozhodnutí Rusů vyslat na Karjalu dvacetileté junáky zaskočilo všechny, Švédy, Čechy i Finy.

Filip Pešán: „Degradují turnaj a není to úplně fér!“

Jukka Jalonen před týdnem: „Překvapili nás. Učinili speciální a velmi nezávislé rozhodnutí a nikoho se nezeptali. Trochu divné, ne? Pravidla mluví jasně, Karjala je mužský turnaj. Hrát proti juniorům, to mě nebaví. Nemám o to nejmenší zájem.“

Čtvrtek Jalonenovi zhořkl. Ruské hvězdičky Finy před dvoutisícovou návštěvou vyškolily.

Živá voda pro ruská média. „Přejeli jsme je jako tank. Víte, to je karma... Finské fňukání a stížnosti na osud byly hloupé. My naopak učinili odvážný krok,“ píše třeba Sport Express.

Názorové texty ruských novinářů berte s rezervou, podstatné je, co se stalo na ledě. Že by Rusové vybrali sestavu, která znehodnotí turnaj spadající pod Euro Hockey Tour?



Vůbec, Rusové hráli výtečně. Byli rychlí, fyzicky se Finům vyrovnali, navíc ukázali šikovné ruce.

„Ukázali jsme ruský charakter,“ liboval si trenér Igor Larionov.



„Podle mě to byl velmi kvalitní a vyrovnaný zápas, Rusové mě překvapili, že hráli velmi dobře, Fini dostali tři zbytečné góly na začátku a pak byli podráždění a dostali výprask,“ myslí si asistent trenéra Česka Jaroslav Špaček.

„Mě Rusové nepřekvapili, znám je. Jsou velmi dobří,“ řekl český útočník Andrej Nestrašil.



Na obranu domácích se zaslouží říct, že jejich soupisku také tvořili povětšinou mladí hokejisté, hráči z nejvyšší finské ligy a mnoho z nich v národním týmu rovněž debutovalo.

Navíc se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Tušili, že porazit ty nejlepší ruské juniory, kteří se připravují na prosincové a lednové mistrovství světa, bude těžké. Když to zvládnou, veřejnost jejich úspěch přejde jako samozřejmost, opačný případ poslouží k posměškům.

„Rusko jsme určitě nepodcenili,“ bránil se kouč Jalonen po prohře.



Hokejoví experti ve studiu ČT Sport však měli jasno.

„Jestli někdo znehodnotil Karjalu, byli to Finové s týmem, který vůbec nestačil,“ řekl Milan Antoš.



„A já mám obavu, aby turnaj neznehodnotili i Švédové a Češi,“ glosoval David Pospíšil. „Rusové přijeli v podstatě s hokejovými hvězdami. Ten výkon neměl chybu. Ano, chybějí jim zkušenosti, občas vidíte dětské věci, ale jako celek působili skvěle.“

Karjala Cup 2020 Příloha iDNES.cz

Ano, i Čechům se můžou už brzy vrátit slova o degradaci turnaje, byť je třeba chápat, že nikdo nesnižuje výkon a kvalitu ruských juniorů. Jde spíš o to, jak se mají soupeři - dospělí hokejisté - vyrovnat s faktem, že nastupují proti juniorům.

„Je zbytečné to komentovat, ruský výběr je kvalitní. My se na ně podíváme, radši bychom hráli proti hráčům z Petrohradu, Moskvy, takže z tohoto pohledu je to špatně, ale chápu, že je přivezli. Navíc náš výběr nebude věkově o tolik odlišný. Všichni zápas Finů s Rusy sledovali a určitě si říkali, že to zas taková sranda nebude,“ řekl Špaček.

Pešán avizoval, že proti Rusům nasadí vlastní juniory. Do brány Lukáše Paříka, v obraně by měli být Stanislav Svozil, David Jiříček, Šimon Kubíček, v útoku Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Adam Raška či Michal Teplý.

„Že proti nám budou junioři, to není úplně příjemné,“ uznal v pátek ráno 21letý obránce Jakub Galvas. „Ale vůbec nad tím nechci přemýšlet, my Rusy respektujeme, jsou šikovní. Bude to zápas jako každý jiný.“