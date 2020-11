Mladíci Novák a Kubíček budou proti Finům připraveni na střídačce

Junior Pavel Novák z Litoměřic bude na střídačce českých hokejistů připravený jako třináctý útočník pro sobotní druhý duel na turnaj Karjala proti domácímu Finsku, který začne v 16:30 SEČ. Stejně jako sedmý obránce Šimon Kubíček by se neměl zapojit do hry a oba se v takovém případě dočkají debutu až v neděli proti Rusku, kdy kouč Filip Pešán zařadí do sestavy všech deset členů národního týmu do 20 let ve výběru.