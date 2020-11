ANALÝZA: Bojovný duch, touha a chuť pomáhat trenérům. Hokejisté budí optimismus

A to se v sestavě objevila celá řada nezkušených mladíků. V obraně Kubíček s Galvasem, který se dokonce blýskl gólem, v útoku byl elán cítit ještě víc: třetí pětku tvořili Koblížek, Smejkal se Špačkem, v té čtvrté se vedle Červeného ukázali Myšák a Šimon Stránský.

Karjala Cup 2020 Příloha iDNES.cz

Nikdo se neztratil, ačkoli proti nim stál výběr ze silné švédské Elitserien. Ukázala se i zkušenost a předvídavost trenérů, kteří dokázali skloubit generace. „Mladí kluci byli ze začátku vyjukaní, ale ti starší jim pomohli. Díky tomu se rychle otrkali,“ pochvaloval si asistent Jaroslav Špaček.

Hlavního kouče Filipa Pešána zase těšila ochota hráčů komunikovat a spolupracovat. Chodit s vlastními nápady a konzultovat je. Díky tomu ostatně vznikly promyšlené přesilovkové kombinace, jež vedly k prvním dvěma gólům. Gólům, které byly základem k vítězství.

První zužitkoval obránce Hronek, jenž už vyrostl v základní stavební kámen zadních řad. A jeho gólová rána bez přípravy? Excelentní. „Důležité ale také bylo, že jsme pohybem donutili Švédy faulovat,“ zdůraznil další pozitivum bek Hradce. „Sehráli jsme to fakt hezky,“ dodal kapitán Tomáš Zohorna.

Tým ukázal bojovného ducha i touhu po úspěchu. Výkon mladého a na papíře téměř bezejmenného kádru rozhodně vzbudil optimismus. Vůbec nebylo poznat, že mužstvo bylo narychlo složené, všichni se dokázali během pár tréninků rychle sehrát.

Příjemné zjištění také bylo, že tým nesložil švédský gól zkraje třetí třetiny, po kterém se soupeř vzchopil a agresivněji toužil vývoj utkání zdramatizovat. Češi mu to nedovolili. I díky výkonu brankářského navrátilce Patrika Bartošáka.

„Nenastala žádná panika, všichni byli v klidu. Švédové si sice vytvořili tlak i šance, ale Patrik všechno pochytal,“ chválil Hronek. Kouč Pešán byl z výkonu gólmana ještě nadšenější a označil ho za základní stavební kámen vítězství.

Všechno vypadá slibně, ale hokej je nevyzpytatelný. Už v sobotu může být všechno jinak. Reprezentaci čeká utkání s domácími Finy, kteří mají po ostudné prohře s juniorským výběrem Ruska co napravovat.

Je to další výzva. A kdo ví, s jakým kádrem do ní Češi nastoupí. Trenéři mají v záloze ještě řadu dalších mladíků. Dostanou šanci, nebo si počkají až do neděle na Rusko?