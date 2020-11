Tomáš Zohorna kapitánem českých hokejistů, proti Švédsku chytá Bartošák

„Chtěli jsme, aby měl céčko někdo ze zkušených kluků. To splňuje třeba i Kuba Jeřábek, ale Tomáš Zohorna (32 let) byl první volbou, má toho hodně odehráno a vůdčí roli plní i v klubu v Chabarovsku. Bere to zodpovědně, zároveň je z toho nadšený,“ řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček ve čtvrtek ráno.

Zohorna odehrál za národní tým už 96 zápasů, zúčastnil se i olympijských her v Pchjongčchangu 2018. V jednom útoku by měl hrát se svým 30letým bratrem Hynkem Zohornou.

Předpokládaná sestava Bartošák – Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík, Kubíček – H. Zohorna, T. Zohorna, Nestrašil – Lenc, Roman, Ordoš – Koblížek, M. Špaček, Smejkal – Myšák, Červený, Š. Stránský - Pytlík

Jedničkou proti Švédsku bude Patrik Bartošák, jenž se vrací do reprezentace po náročném období, kdy se dostával z osobních problémů, kvůli nimž s ním v minulé sezoně Třinec rozvázal smlouvu. Teď se mu zase daří ve finské nejvyšší soutěži.

Záda mu bude krýt Dominik Hrachovina, za jehož slova o „médii vymyšleném koronavirovém divadlu“ se ve středu musela reprezentace omlouvat.

„Vyřešilo se to, jak mělo. Dominik z toho byl nešťastný, stalo se to v nešťastnou dobu na nešťastném místě, sám si to pak uvědomil. Tým si to vyřeší mezi sebou,“ řekl Špaček.

Vedle Myšáka se Špačkem pak mohou v reprezentační premiéru doufat i třináctý útočník Jaromír Pytlík a sedmý obránce Šimon Kubíček.



„Uvidíme, jestli Šimon naskočí. Chceme ale, aby si to osahal, nasál atmosféru a získal tu zkušenost. Bereme ho na střídačku pro případ, kdyby se něco stalo, abychom pak nehráli na pět obránců,“ uvedl Špaček.



A dodal: „Máme v týmu velké věkové rozdíly, ale starší hráči se chovají k mladým perfektně, jdou jim příkladem. Mladí byli možná první den vyjukaní, teď už běží vše, jak má.“

Nové zkušenosti naberou i asistent trenéra Martin Straka a hlavní kouč Filip Pešán, ani jeden u seniorské reprezentace dosud nepůsobil. Jaroslav Špaček, dlouholetý asistent Vladimíra Růžičky či Josefa Jandače u národního týmu, obavy nemá.

„Filip má odtrénováno mraky zápasů v Liberci i u reprezentace mladých, Martin si prošel Plzní. Střídat budeme já a Filip, Martin bude takovým článkem mezi námi a bude dohlížet na hru soupeře a řídit přesilovky. Myslím, že nebude vůbec žádný problém,“ věří Špaček.