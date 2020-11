Pešán: Na vítězství mají velký podíl kolegové Straka se Špačkem

Vyhráli jste 3:1, co rozhodlo?

Zápas měl dvě fáze. Byli jsme daleko lepší v první třetině, ale od té druhé se hra vyrovnala. Chvilkama jsme měli problémy v obranném pásmu, kde byli Švédové velmi silní. Jejich branka zkraje třetí části trochu zamíchala zápasem, ale dravostí a statečným výkonem jsme dokázali vyhrát. Rozhodlo, že jsme proměnili dvě přesilovky, tam jsme si vytvořili základ.

Čím to, že vám tak vyšly?

Pracovali jsme na nich v úterý i ve středu na tréninku. Kolegové Martin Straka a Jarda Špaček odvedli velmi dobrou práci. To byl hlavní klíč k úspěchu, takhle bych si je představoval pořád. Chtěl bych říct, že je velmi příjemné pracovat s hráči, kteří sami chodí s nápady a inspirují kouče. Konzultovali jsme to, vyzkoušeli na tréninku a předvedli to i v zápase. Takhle si představuji přístup hráčů, kteří chtějí týmu pomoct.

Na střídačce jste po dlouhé pauze, byla znát?

Trošičku nervózní jsem před zápasem byl, ale to jsem před každým. Kluci k zápasu přistoupili dobře a s kolegy jsme si vytvořili dobré pracovní prostředí, takže jsem to měl ulehčené. Za mě ideální návrat zpátky na střídačku.

Zaskočili jste Švédy aktivitou od začátku zápasu?

Přesně to jsme chtěli. Naše velmi dobrá a silná hra na kotouči byla důvodem, že jsme byli faulovaní. Chtěli jsme mít kotouč a hrát na něm. To se nám minimálně půl zápasu dařilo.

Jak velkou pomocí byl brankář Bartošák, který chytal velmi dobře?

Patrik byl základním kamenem vítězství. Měl spoustu parádních zákroků. Líbí se mi jeho přístup a komunikace s trenéry. Je to velmi aktivní brankář i mimo utkání, dobře se s ním dělá.

A co mladí hráči, kterých máte na soupisce dost?

Ti byli sebevědomí, urputní v soubojích. Do dalších zápasů je na jejich postech na čem pracovat. Myšák, Špaček nebo Koblížek hráli velmi dobře, ten první důležitý gól zvládl třeba Myšák velmi dobře takticky. Na druhou stranu tam byly situace, kdy zbytečně hráli s kotoučem, na tom musíme zapracovat.

Karjala Cup 2020 Příloha iDNES.cz

Jak se vám koučovalo před prázdnou halou v tichu?

Je to nezvyk. Ale i na fotbale a na tenise je slyšet každé slovo účastníků. Aspoň je poznat, kdo je jak zapojený, hráči se mohou víc soustředit na komunikaci. Může nám to pomoct, může to být velmi dobrý nástroj.