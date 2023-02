Zprvu si zvykal, nervozitu schovával pod maskou. Jak Stezka vychytal Švédy

V národním týmu má zatím stoprocentní bilanci. Dvě utkání, dvě vítězství. Na začátku dubna minulého roku uspěl v rámci přípravy na světový šampionát proti Rakousku (4:1), tentokrát vychytal o poznání kvalitnějšího soupeře.

„Snažil jsem se na to moc nemyslet a rychle si zvyknout. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si šestadvacetiletý gólman.

„Dal nám šanci vyhrát, byl pro nás klíčovou postavou. Takovými momenty si musí projít každý. Předvedl sebevědomý výkon, chytal jako hvězda,“ smekl kouč Kari Jalonen.

Švédské hry 2023 příloha iDNES.cz

Stezka opravdu držel spoluhráče skvělými zákroky. Rychle se přesouval, puky jen málokdy vyrážel před sebe. Ač se domácí opakovaně a velmi důrazně tlačili do brankoviště, nenechal se rozhodit.

„Takové situace mám rád, sedí mi. A kluci mi hodně pomohli. Musíme pokračovat v tom, co jsme dnes předvedli. Už teď se díváme dopředu,“ vyprávěl novinářům.

Působil velmi jistě, ale po zápase přiznal, že především v úvodních minutách jej svazovala nervozita.

Jan Kovář překonává Larse Johanssona a posílá národní tým do vedení.

„Ještě že nosím masku a nehraju v poli, aspoň to na mně nebylo vidět. Prvním nebo druhým zákrokem to ze mě pomalu spadlo a pak už jsem se cítil dobře.“

Dobrou formu si na Švédské hry přenesl z klubové scény. Úspěšnost zákroků drží nad dvaadevadesáti procenty (92,24 %), i jeho zásluhou se Vítkovice sedm kol před koncem základní části drží na druhém místě.

„Na mezinárodní úrovni je to strašně rychlé, proti extralize fakt o dost větší tempo. Oni hráli aktivní hokej, my také. Byla opravdu radost se na to dívat,“ líčil nadšeně Stezka.

V prvním dějství musel zasahovat osmkrát. Po přestávce už měl o poznání více práce, když na trestnou lavici postupně usedli útočníci Jan Kovář a Lukáš Jašek.

„Ale na nulu jsem vůbec nemyslel. Byl jsem fakt vděčný za to, že jsem dostal šanci. Beru to s pokorou. Snažil jsem se neinkasovat a klukům co nejvíce pomoci,“ uvedl rodák z Liberce.

Odolával až do třiačtyřicáté minuty, kdy nedosáhl na prudkou ránu Lucase Wallmarka. Zpětně si situaci lehce vyčítal: „Byla varianta, že může nahrát. Hezky to trefil, asi by se to ale mělo chytat.“

Další puk už do sítě nepustil a v prodloužení zpovzdálí sledoval, jak Jan Kovář servíruje luxusní přihrávku před poloprázdnou branku Lukáši Klokovi, který přisuzuje Čechům bonusový bod.

„Vydřené vítězství, musím všechny pochválit. Je fajn, že se mi utkání povedlo a mám dobré statistiky, ale hlavně, že jsme vyhráli. I to mi psychicky pomohlo. Sám cítím, že to ze mě pořád víc padá,“ usmíval se hrdina zápasu.