Tři měsíce, tři kluby a teď reprezentace. Klok o stěhování i nabídkách z Česka

Původně měl ale vyšší cíle, zabojovat o místo v NHL. V červenci podepsal jednoletou smlouvu s Arizonou, jenže už v říjnu svůj sen vzdal.

„V rodině nastala situace, která mě přiměla k tomu, abych se vrátil do Evropy. Z hlediska cestování je to jednodušší pro mě i zbytek rodiny,“ vysvětlil na reprezentačním srazu před Švédskými hrami.

V zámoří tak nastoupil pouze do čtyř zápasů za farmářský Tucson, na konci října pak Coyotes umístili obránce na listinu volných hráčů a rozvázali s ním kontrakt.

Proč jste si pak vybral zrovna Švédsko?

Ängelholm, kde hraje Rögle, je na jihu Švédska, já mám domov blízko od hranic s Polskem. Bylo to autem kousek do Katovic, odkud jsou přímé lety do Kodaně a do Malmö. Z hlediska cestování to bylo zkrátka lepší, proto jsem se tam rozhodl jít.

Nakonec jste za Rögle odehrál jen jedenáct zápasů.

Ve Švédsku mě sice manažer chtěl, ale od začátku mi bylo trenérem naznačeno, že tudy úplně cesta nevede. Bavili jsme se o nějaké roli, ze začátku jsem hrál přesilovky. Trenér mi dal najevo, že má jiné hráče, kterým věří. Když se mi povedl zápas, nikam se to neposunulo. Občas se stane, že si prostě nerozumíte.

Švédské hry 2023 příloha iDNES.cz

Kdy jste začal přemýšlet o odchodu?

Už před Vánoci jsem měl nějaké nabídky, řešilo se to, ale nechtěli mě zprvu pustit. Trochu mě to trápilo, byl jsem mírně odevzdaný. Bylo to těžké období i vzhledem k rodinné situaci. Doma špatně, hokej špatně. Jsem rád, že jsem to přečkal.

Nakonec přesun do Švýcarska vyšel.

Už jsem moc nepočítal s tím, že přestup klapne. Bylo to trochu hektické. Pak mi přišla zpráva z Lugana, že se dohodli a že mám přiletět co nejrychleji. Další den jsem tam dorazil, ale musel jsem projít zdravotní prohlídkou, kterou kdybych neprošel, mohl jsem se klidně vrátit zpátky do Švédska.

Bál jste se?

Trochu jsem to v hlavě měl, ale věděl jsem, že jsem připravený hned naskočit. Chodil jsem do posilovny, fyzicky jsem byl dobře připravený. Prošel jsem zdravotní prohlídkou, sedli jsme do auta, jeli pět hodin do Ženevy a hned jsem odehrál první zápas. Konečně se mi vrátila radost z hokeje.

Sezona Kloka 14. července - podpis s Arizonou

28. října - rozvázání smlouvy v NHL

5. listopadu - Klok odchází do Švédska, podepisuje s Rögle BK

13. ledna - obránce končí ve Švédsku, dohodl se na přestupu do švýcarského Lugana

Vypadáte spokojeně.

Jsem. Bylo to správné rozhodnutí. Bez důvěry trenéra to nejde, styl ve Švédsku mi taky moc nevyhovoval. Kdežto v Luganu jsem byl hned po prvním zápase nadšený. Styl je mi blízký, navíc mě kluci skvěle přijali.

V čem se švýcarská a švédská liga liší?

Švýcarská liga je hodně kvalitní soutěž, je tam spoustu skvělých hráčů. Jak rozšířili počet cizinců na šest, kvalita ještě narostla. Nejsem hráč, který by na ledě úplně extra vymýšlel, ale je to spíš o nastavení týmu.

A co byste řekl o Švédsku?

Švédská liga je taky kvalitní, ale mezi týmy jsou tam velké rozdíly. Některé hrají jednoduchým stylem, takový americký hokej. To jsme hráli v Rögle, moc se mi to nelíbilo, nemohl jsem si nic moc dovolit. Třeba Oskarshamn, Brynäs nebo Frölunda ale hrají opravdu pěkný hokej, jsou hodně na puku.

Byla ve hře i extraliga?

Už po konci v NHL jsem nějaké nabídky měl. Moc jsem si jich vážil, protože šlo o top české kluby. Jsem rád, že jsme to mohli normálně pořešit a pobavit se o tom, třeba i zůstat v kontaktu směrem do budoucna. Ale mojí prioritou bylo zahraničí, do Čech jsem se ještě vracet nechtěl.

Nelitujete přeci jen brzkého konce v zámoří?

Nemrzí mě, že to nevyšlo. Dal jsem do toho všechno. Přes léto jsem absolvoval dvě operace, udělal jsem maximum, abych o to zabojoval. Ale tam to bylo jasně dané. Aspoň jsem viděl, jak to v NHL funguje.