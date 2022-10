Obránce Klok řeší rozvázání smlouvy s Arizonou, na farmě končí

Český hokejový obránce Lukáš Klok řeší rozvázání smlouvy v NHL s Arizonou a návrat do Evropy. Vedení Coyotes v pátek sedmadvacetiletého účastníka loňského mistrovství světa v Rize a letošních olympijských her v Pekingu, který působil od začátku sezony na farmě v Tucsonu v AHL, zařadilo na nepodmíněnou listinu volných hráčů. To je krok k ukončení kontraktu.